Правосудие по-белорусски: 15 суток - за репост в соцсети





По словам активиста Виктора Стукова, Алесь Круткин (на фото) на своей странице в Facebook разместил репост, где содержались слова:





"Нам нужно действовать смело и решительно. 15 ноября, 18:00, Октябрьская площадь. Жду вас, потому что вместе мы сила и мы обязательно победим!" Речь идет о "Встрече свободных людей", которую анонсировала общественная кампания «Европейская Беларусь».





Судья Виктор Балыко счел такой репост призывом к массовому мероприятию и привлек Круткина к ответственности по части 3 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).