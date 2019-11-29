На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как группа людей пытается обезвредить человека на краю моста.









Полиция прибыла на место через несколько минут и задержала нападавшего. Преступник получил ранения, от которых впоследствии скончался. Перед этим он успел ранить ножом нескольких человек — полиция не назвала их точное число, по данным СМИ, пострадавших было пятеро. О самом преступнике пока ничего неизвестно.





Власти называют произошедшее террористической атакой. Полиция подтвердила, что на мужчине был надет муляж жилета со взрывчаткой. Расследование возглавляет антитеррористическое подразделение, но при этом полиция подчеркивает, что другие мотивы действий преступника не исключены.



