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Мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту - власти заявили о теракте

Днем 29 ноября на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени.

На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как группа людей пытается обезвредить человека на краю моста. 


Полиция прибыла на место через несколько минут и задержала нападавшего. Преступник получил ранения, от которых впоследствии скончался. Перед этим он успел ранить ножом нескольких человек — полиция не назвала их точное число, по данным СМИ, пострадавших было пятеро. О самом преступнике пока ничего неизвестно.

Власти называют произошедшее террористической атакой. Полиция подтвердила, что на мужчине был надет муляж жилета со взрывчаткой. Расследование возглавляет антитеррористическое подразделение, но при этом полиция подчеркивает, что другие мотивы действий преступника не исключены.
Источник: Meduza
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