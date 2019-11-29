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"Союзный праздник" отменяется? Встреча Лукашенко и Путина переносится на конец года

Руководители Беларуси и России встретятся, по всей видимости, в конце декабря. Об этом они договорились накануне в ходе саммита ОДКБ в Бишкеке.


«Вчера в Бишкеке было краткое обсуждение между Путиным и Лукашенко, они условились, что до Нового года встретятся», — сказал Песков, отметив, что официальное объявление о встрече Кремль сделает позднее, передает РБК.

Ранее Лукашенко предлагал Путину решить все вопросы в рамках "интеграции" к 20-летию подписания "союзного договора" — 8 декабря. 

Однако пока согласованы только 20 из 31 дорожной карты. В том числе не решены вопросы по цене газа и налоговому маневру. Не исключено, что именно поэтому 8 декабря встреча не состоится.

Тем временем сегодня посол Беларуси Владимир Семашко приоткрыл завесу тайны над готовящейся "интеграцией". Если документы будут подписаны, то в перспективе нас ожидает не только унифицированное налоговое законодательство и создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, но и единый парламент и правительство. 
"Белорусский партизан"
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