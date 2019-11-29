Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве.





"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года — прим.ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал Семашко.





Он также сообщил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. До 7 декабря, отметил посол, остается неделя, надо «найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения».





"Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", — считает Семашко.





Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.





Семашко напомнил, что пока цена газа в Смоленской области вдвое ниже, чем в Беларуси. А это ключевое сырье для выпуска электроэнергии, основа себестоимости всей белорусской продукции.





"Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером] уже 20 лет знакомы, сказал Семашко, комментируя состоявшиеся в начале недели переговоры с главой «Газпрома». — Конечно, в каких-то вопросах сблизили позиции, в других вопросах — пока нет. Больше ничего не могу сказать. Позиции сблизятся, но не сегодня. Не хочу забегать, предвосхищать некоторые события, но это (подписание газового контракта на 2020 год. — прим. ред.) может будет быстрее, чем 31 декабря".



