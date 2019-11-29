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Крутой назначен первым вице-премьером, Турчин – губернатором Минской области

Новые назначения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра экономики Дмитрия Крутого первым вице-премьером, а Александра Турчина, занимавшего этот пост, – губернатором Минской области, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

"Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее", - сказал Лукашенко.

Как пишет news.tut.by 44-летний уроженец Новогрудка до 2015 года занимал пост заместителя председателя Минского облисполкома. 

В августе 2018 Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. И, фактически продолжив работу по улучшению бизнес-климата, принял самое активное участие в разборе болезненных для бизнеса вопросов. После большого сопротивления силовиков пал самый одиозный для бизнеса указ № 488. Продолжилась работа по декриминализации экономических статей Уголовного кодекса, вопросы ИТ-страны зазвучали на новом уровне, в страну, и в ПВТ, и в «Великий камень» пошли серьезные инвесторы.

Дмитрию Крутому 38 лет, с 2006 года он занимал различные должности в Минэкономики. В августе 2018 года получил портфель министра.  

Нынешним назначением президент Беларуси подтвердил свою репутацию любителя неожиданных кадровых решений.  
tut.by
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