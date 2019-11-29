Лукашенко доверил Мясниковичу главный пост в ЕАЭС

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В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Представитель Беларуси Станислав Зась также назначен Генсекретарем ОДКБ с 1 января 2020 года. Кроме того, республика в следующем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ.





«Речь идет о том, что предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, — сказал президент. — При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех».





Глава государства отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено. «Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, — отметил он. — Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть».





Лукашенко также рассказал, что перед тем как окончательно озвучить свое решение, проинформировал о нем руководителей стран ЕАЭС.





«Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег, — пояснил он. — Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности. Кандидатуру предлагает президент на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Токаев (президент Казахстана. — Ред.) больше знает: вы работали в одинаковых должностях. Мы с ним вчера поговорили. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас — поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу».





В Беларуси роль главы ЕЭК недооценивают, но реально, отмечают эксперты, это ключевая интеграционная позиция, причем набирающая вес.



