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Первая встреча Зеленского с Путиным состоится через 10 дней. Вопрос по газу не отменён

Президенты Украины и России обсудят газовые вопросы на встрече 9 декабря, если до тех пор ситуация не будет решена.


Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в Париже 9 декабря могут обсудить газовые вопросы. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Идет двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения. В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал он.

Песков напомнил, что в настоящее время по этой теме "осуществляются интенсивные контакты, и пока они идут, было бы преждевременно давать какие-то оценки". При этом, по его словам, контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате. Песков еще раз подчеркнул, что время для проведения переговоров "сокращается - цейтнот".

Песков отказался отвечать на вопрос о возможной цене российского газа для Украины в рамках переговоров.

Накануне в Нафтогазе заявили, что в предложениях Газпрома о продлении контракта на транзит газа сказано о перекрытии вентиля с 1 января.

Ранее в НАК сообщили, что крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Россией - 13 декабря.
korrespondent.net
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