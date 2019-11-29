Давыдько: Лукашенко сделает историческое заявление 5 декабря





"5 числа глава государства собирает оба созыва и я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", - сказал парламентарий.













Напомним, что парламентские выборы в Беларуси состоялись 17 ноября. Ни один представитель оппозиции с парламент не попал. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ не признали прошедшую кампанию свободной и демократичной. Внутренние наблюдатели заявили, что таких грязных выборов в истории страны еще не было.





Стоит также отметить, что 8 декабря должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой планируется подписать пакет документов о дальнейшей интеграции двух стран. Содержание этих документов держится в тайне от общественности.