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Давыдько: Лукашенко сделает историческое заявление 5 декабря

Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.


"5 числа глава государства собирает оба созыва и я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", - сказал парламентарий.



Напомним, что парламентские выборы в Беларуси состоялись 17 ноября. Ни один представитель оппозиции с парламент не попал. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ не признали прошедшую кампанию свободной и демократичной. Внутренние наблюдатели заявили, что таких грязных выборов в истории страны еще не было.

Стоит также отметить, что 8 декабря должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой планируется подписать пакет документов о дальнейшей интеграции двух стран. Содержание этих документов держится в тайне от общественности.
Источник: udf.by
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