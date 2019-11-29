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Бабич соскучился по Минску

Экс-посол России в Беларуси, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич говорит, что скучает по Минску, но подчеркивает свою вовлеченность в вопросы белорусско-российской интеграции.


"Скучаю (по Минску – ИФ), но скучать коллеги (белорусские – ИФ) не дают – в постоянном диалоге находимся. По интеграции", - сказал Бабич журналистам в Москве в кулуарах международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Между тем, Бабич отказался комментировать, как идет работа по подготовке дорожных карт по "интеграции", и возможность проведения ранее запланированного на первую декаду декабря заседания Высшего госсовета "союзного государства", в ходе которого планируется подписать 31 дорожную карту по "интеграции".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2019 года освободил Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе РФ.
Источник: interfax.by
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