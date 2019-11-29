ГосСМИ уже готовятся к президентским выборам
«Выборы как политическая кампания в государственных СМИ отсутствовали», – такой вывод сделали независимые эксперты в результате двухмесячного наблюдения за освещением выборов в Палату представителей.
Препятствия кандидатам в депутаты и давление на независимых журналистов – особенности этого года, передает Белсат.
Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе назвало выборы депутатов Палаты представителей Беларуси не соответствующими международным демократическим стандартам.
Однако о выводах влиятельной международной организации государственные СМИ широкой общественности не сообщили. Подробности - в видеосюжете
13:18 29/11/2019
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