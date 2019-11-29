Александр Класковский. По официальной информации, речь идет об экономических вопросах и никакой угрозы для суверенитета Беларуси нет. Так ли это на самом деле и чем опасна для нашей страны даже экономическая интеграция с Россией, Intex-press рассказал политический аналитик





Что известно об "интеграции"

Правительства Беларуси и России согласовали большинство дорожных карт, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран. По каким конкретно направлениям они согласованы, пока не известно.





8 декабря, в день 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Москве, чтобы подписать весь пакет дорожных карт.





О какой "интеграции" может идти речь

Александр Класковский обращает внимание на то, что информации о содержании дорожных карт очень мало и политизированную публику это тревожит. Официальные лица нашей страны и белорусские чиновники заверяют, что речь идет чисто об экономических вопросах и никакой угрозы для суверенитета Беларуси нет. Но в одном из недавних интервью министр иностранных дел Владимир Макей признался, что Россия навязывала и неприемлемые для нашей страны вещи, в частности создание наднациональных органов. А это уже за рамками экономической интеграции, рассуждает эксперт.





– По комментарию Макея можно понять, что белорусские власти от этого отбились. Но в недавней публикации в московской газете «Коммерсантъ», которая близка к Кремлю и к российскому правительству, российский источник открытым текстом говорит, что в намерениях Москвы – после экономической интеграции заняться и политической, – рассуждает Класковский. – Проще говоря, Москва собирается дожимать белорусское руководство и навязывать свой сценарий.





Почему политика завязана на экономике

Экономическая интеграция по принципу «две страны – один рынок» опасна для Беларуси, считает Класковский. Российская экономика гораздо сильнее, больше, и «она может подмять белорусскую». После того, как российский капитал скупит белорусские активы, Москве будет проще навязывать свои политические схемы, решения, рассуждает собеседник.





По мнению Класковского, сейчас белорусское руководство «лезет в эту ловушку» в надежде получить какие-то экономические выгоды от России. Но Москва, считает он, зажимает со всех сторон, чтобы заставить принять решение и о политической интеграции: не решается вопрос с компенсацией за налоговый маневр, с ценой на газ для Беларуси после 2020 года, Москва не дает обещанные кредиты.





– Беларусь отбивается от политической интеграции, ведь Лукашенко понимает, что речь идет о его власти над страной. Но экономические реалии весьма суровы и в этой схватке белорусской стороне будет трудно выстоять. Наш экономический ресурс не так велик, и он истощается, – говорит Класковский.





Чего ждать дальше

По мнению аналитика, в белорусско-российских отношениях были и более скандальные времена: шли газовые и нефтяные войны, Лукашенко даже перекрывал транзит газа через Беларусь. Сейчас, чисто внешне, обстановка не так накалена, считает Класковский.





– Белорусское руководство на время отбилось от явно неприемлемых политических предложений Москвы, а Москва просто решила взять передышку и готовить план поэтапной интеграции. Да и Лукашенко, очевидно, не хочет дразнить Кремль, так как у него еще есть надежда договориться о более-менее приемлемой цене на газ, получить кредит, – считает Класковский.





Однако внутреннее напряжение есть, и во что оно перерастет, неизвестно, рассуждает собеседник. Он не исключает, что, если Москва в ближайшее время не пойдет на экономические уступки, Лукашенко способен сорвать подписание программы интеграции, ведь белорусский президент «способен на такие демарши».





Но пойдет ли он на это перед важной электоральной кампанией – президентскими выборами – большой вопрос, считает Класковский. Путин, в свою очередь, сейчас может «по мелочи расщедриться», а потом «продолжить свою хитрую тактику углубленной интеграции».





– Это очень опасная и драматичная ситуация для Беларуси: для ее суверенитета и будущего. Реальной альтернативой могло бы быть проведение реформ, которые ослабили бы экономическую зависимость Беларуси от России, дальнейшее сближение с Западом, развитие многовекторности – и в экономике, и в политике.





Но белорусское руководство боится идти на реформы, которые надо было проводить вчера, а то и позавчера, так как считает это опасным для нынешней политической системы. Кремль загоняет Беларусь в ловушку, из которой будет очень трудно выбраться, – резюмирует Класковский.