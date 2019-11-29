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Великий "ученый": Бердымухамедов стал почетным академиком

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание почетного академика Академии наук Узбекистана. Об этом сообщают сайты узбекского президента и туркменского агентства TDH.

Президиум Академии наук обосновал это решение тем, что Бердымухамедов «является признанным ученым, имеющим большой авторитет в международных научных кругах, автором целого ряда энциклопедических научных трудов, основанных на глубоких новаторских изысканиях и посвященных развитию современного здравоохранения, фармакологии, экономики, архитектуры и других отраслей знаний, а также изучению богатой природы Центральной Азии».

Церемония награждения состоялась в Ташкенте в четверг, 28 ноября, в государственной резиденции Kuksaroý. Пресс-служба главы государства опубликовала фотографию, на которой президент Академии наук, доктор физико-математических наук Бехзод Юлдашев помогает Бердымухамедову нарядиться в праздничный узбекский халат.


На церемонии выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который назвал присвоение звания академика Бердымухамедову «данью огромного уважения и признания неоценимых заслуг главы Туркменистана в развитии разных отраслей науки и в укреплении отношений дружбы и взаимопонимания между братскими узбекским и туркменским народами». 

Пресс-служба узбекского президента похвалила труды Бердымухамедова, основанные на «духовной мудрости предков и фундаментальных научных исследованиях».
Источник: fergana
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