Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Костусёв передал в Администрацию президента план по укреплению патриотизма

Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв 28 ноября встречался с заместителем главы Администрации президента Андреем Кунцевичем.

Как пишет "Наша Ніва", Костусёв передал в руководство страны план действий на 2020 год по укреплению патриотизма и белорусской национальной идентичности. Подготовили этот документ организации гражданского общества.

"Большинство наших предложений связано с активностью той команды, которая делала праздник на столетие БНР. Мы основываемся на том предыдущем опыте, но план охватывает весь год — и День родного языка 21 февраля, и праздник независимости - 25 марта, и юбилей провозглашения Декларации о государственном суверенитете, и столетие Слуцкого восстания, и многое другое. Некоторые из этих мероприятий гражданское общество готово делать без государственной помощи, но нужно, чтобы государство им не мешало. А для многих амбициозных вещей требуется содействие местных властей", — поделился подробностями Костусёв.

Руководитель оппозиционной партии рассчитывает, что власти положительно отреагируют на предоставленный документ. Он вспоминает, что на 2018 год такой план был составлен на шести страницах, и треть из него удалось выполнить. Сейчас план занимает десять страниц. "И если удастся сделать треть из него, то это будет замечательное достижение", — считает Костусёв.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru