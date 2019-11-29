Как пишет "Наша Ніва" , Костусёв передал в руководство страны план действий на 2020 год по укреплению патриотизма и белорусской национальной идентичности. Подготовили этот документ организации гражданского общества.





"Большинство наших предложений связано с активностью той команды, которая делала праздник на столетие БНР. Мы основываемся на том предыдущем опыте, но план охватывает весь год — и День родного языка 21 февраля, и праздник независимости - 25 марта, и юбилей провозглашения Декларации о государственном суверенитете, и столетие Слуцкого восстания, и многое другое. Некоторые из этих мероприятий гражданское общество готово делать без государственной помощи, но нужно, чтобы государство им не мешало. А для многих амбициозных вещей требуется содействие местных властей", — поделился подробностями Костусёв.





Руководитель оппозиционной партии рассчитывает, что власти положительно отреагируют на предоставленный документ. Он вспоминает, что на 2018 год такой план был составлен на шести страницах, и треть из него удалось выполнить. Сейчас план занимает десять страниц. "И если удастся сделать треть из него, то это будет замечательное достижение", — считает Костусёв.