Фотофакт: японские депутаты провели заседание в шлемах, отрабатывая действия при землетрясении
В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов
В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения. Во время заседания они находились в специальных пластиковых шлемах, тренируясь быстро доставать и надевать их.
Об этом сообщает Voice of America.
Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.
08:57 29/11/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение