







В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения. Во время заседания они находились в специальных пластиковых шлемах, тренируясь быстро доставать и надевать их.





Об этом сообщает Voice of America.





Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.