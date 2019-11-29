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Углубление интеграции отменяется? Правительства Беларуси и России зашли в тупик в переговорах

Камни преткновения – объединенные рынок энергоресурсов и унификация налогового законодательства.

Углубление интеграции отменяется? Правительства Беларуси и России зашли в тупик в переговорах
«Коммерсантъ» сообщил, что Александру Лукашенко и Владимиру Путину придется самим согласовывать те «дорожные карты» экономической интеграции двух стран, по которым не смогли договориться правительства.

По словам правительственных источников «Коммерсанта» в Москве и Минске, стороны зашли в тупик по вопросам создания объединенных рынков нефти и газа, а также унификации налогового законодательства.

Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко попробуют найти выход из тупика в начале декабря.

Но с трудом верится, что им удастся сделать это за короткий срок. Правительства не смогли договориться за целый год, а у глав Беларуси и России будет не так много времени для личного общения и дискуссий.

Лукашенко анонсировал, что стороны подпишут новое соглашение по дальнейшей интеграции 8 декабря, в 20-летие Союзного государства. Но 9 декабря Путин должен быть в Париже на важнейшем саммите «нормандской четверки», где возможно его отдельная встреча с Владимиром Зеленским.

Теперь ходят слухи, что встречу глав Беларуси и России могут перенести на 7 декабря. Но даже если и так, вряд ли будет найден быстрый выход из тупика. В конце прошлого года Лукашенко дважды прилетал к Путину накануне Нового года, но так ничего от него и не добился.

Не внес ясности и госсекретарь Григорий Рапота, который отвечая на вопрос, есть ли какая-то определенность с заседанием Высшего госсовета Союзного государства, сказал (цитируется по БЕЛТА): «Это зависит от воли двух президентов, когда они определят, что есть смысл и время».

В четверг главы Беларуси и России виделись на саммите ОДКБ в Бишкеке. Но был ли у них отдельный разговор, пока не сообщается.

В общем, пока больше похоже на то, что Лукашенко и Путин об углублении интеграции договориться не смогут – по крайне мере, в ближайшее время. Тем временем продолжает расти количество нерешенных конфликтных вопросов. Растет вероятность того, что в 2020 год Беларусь вступит без газового контракта.
Максим Черный, gazetaby.com
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