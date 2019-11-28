"Коммерсант": почти 90% белорусов выступают за союз или партнерство с Россией
В распоряжении “Ъ” оказались результаты некоего опроса граждан Беларуси об их отношении к России.
Утверждается, что по данным этого опроса на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Беларуси, 57,6% якобы ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные».
0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд).
Также утверждается, что в ходе опроса было совершенно более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам Беларуси и по половозрастной структуре респондентов.
В итоге якобы 21,4% опрошенных граждан Беларуси сказали, что бывают в России несколько раз в год;
55,4% посещают Россию один раз в год и реже;
23,2% признались, что никогда не были в России.
При этом 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Беларуси. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.
18:00 28/11/2019
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