Елена Анисим: Нас ждет война

Депутат Палаты представителей шестого созыва Елена Анисим провела 27 ноября встречу в Минске, организованную Белорусской ассоциацией журналистов. Ее высказывания передает БелаПАН.





"Обществу нельзя расслабляться, - сказала Анисим. - До 8 декабря, конечно, нужно быть готовым, понимать, что и как можно сделать. Это может быть акция, безусловно, выход на улицы не исключен".





Она отметила, что протесты против налога на "тунеядцев", которые проходили в Беларуси в 2017 году, или нынешние протесты против аккумуляторного завода в Бресте «никто не готовил». Нужно быть готовыми «хотя бы выйти так, как вышли белорусы в Вильнюсе» на похороны Калиновского и его повстанцев, считает Анисим.





Чиновники ничего не рассказывают об интеграционных планах Лукашенко, а «только успокаивают», отмечает депутат.





«Вот когда успокаивают, это не очень хорошо, - полагает Анисим. - Людям, которые говорят одно, а потом делают другое, уже не веришь».





Она понимает: многие боятся участвовать в уличных акциях, каждый думает о себе. Но «надо думать о том, чтобы защитить своих детей, а не только себя, так как в России нас ничего не ждет - будет только хуже».





Что еще говорила Анисим

Об участии в президентских выборах. Анисим намерена баллотироваться в президенты в 2020 году, «есть 50-процентная готовность к сбору подписей», но «это должно быть подкреплено реальными деньгами» - минимум 300 тысяч долларов. Пока «инвесторов» ищут. На вопрос, реально ли победить Лукашенко на выборах, она ответила: «Я думаю, реально все».





Об идее Канопацкой о пожизненной неприкосновенности Лукашенко. Неприкосновенность бывшего главы государства должна быть не вечной, как предлагала Конопацкая, а временной - например, на 5 лет, «чтобы состоялась политическая перезагрузка общества и самой Беларуси».





Но после надо снимать иммунитет, так как нельзя оставлять преступления, если «есть доказательства, свидетели и факты». Со своей идеей Конопацкая не знакомили Елену Анисим, поддержки не просила.





О моратории на смертную казнь. Законопроект Анисим о прекращении применения смертной казни так и не был внесен в Палату шестого созыва, поскольку "есть сильная политическая воля, которая противостоит этому».





Анисим допускает, что может передать законопроект кому-то из депутатов седьмого созыва (куда не попала ни она, ни другие оппозиционеры). По той же причине, что одного лишь согласия депутатов недостаточно, Канопацкая не внесла закон о статусе бело-красно-белого флага, полагает Анисим.





О депутатах нового созыва. Анисим думает, что никто из депутатов Палаты представителей седьмого созыва не пойдет в оппозицию к Лукашенко. Но если сам Лукашенко инициирует изменения в системе, то депутаты его поддержат:





«Когда он говорил об оптимизации, все ровненько сделали оптимизацию. Неважно, несло это вред или нет, они могли ходить и возмущаться, но они это сделали».





И если Лукашенко будет инициировать передачу власти кому-то, «они все будут хлопать в ладоши и вместе с ним делать эту передачу власти».