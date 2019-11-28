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Теперь официально: Генсеком ОДКБ в 2020 году будет Зась

Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января 2020 года станет представитель Беларуси Станислав Зась.

"Сегодня президенты, главы государств, поздравили Станислава Васильевича Зася - представителя Республики Беларусь с назначением на эту должность с 1 января 2020 года", - сказал по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков журналистам.

Он напомнил, что в соответствии с решением лидеров от 2015 года назначение генеральных секретарей ОДКБ осуществляется на ротационной основе.

"Была Армения, сейчас, с 1 января 2020 года, - очередь Республики Беларусь", - сказал исполняющий обязанности генсека ОДКБ.
Источник: interfax.by
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