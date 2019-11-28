В Азербайджане объявили о роспуске парламента: нынешний состав не подходит президенту
На заседании политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" выдвинута инициатива о проведении досрочных выборов в парламент страны - Милли Меджлис.
Как стало известно haqqin.az, на заседании парламентское большинство признало целесообразным решение о роспуске Милли Меджлиса.
Данное решение объясняется тем, что нынешний состав Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой главой государства, и фактически остался в стороне от проводимых в стране реформ.
Завтра вопрос о роспуске парламента будет поднят на заседании Милли Меджлиса. Также будет принято обращение к президенту страны о назначении внеочередных выборов.
12:33 28/11/2019
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