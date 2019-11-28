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Лукашенко помог Засю освоиться на заседании ОДКБ

Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, который должен с 1 января 2020 года занять пост генсека ОДКБ, пригласили к участию во встрече глав государств Организации в узком составе.

Во встрече принимают участие лидеры шести стран: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также и.о. генсека представитель России Валерий Семериков. К переговорам пригласили и Зася, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Позже на этом канале было опубликовано видео, на котором Зась сидит за столом рядом с Лукашенко, который заботливо передвигает сок и воду поближе к Засю.



Место Зася, судя по кадрам, не было подготовлено так, как для других участников встречи – нет письменных принадлежностей и воды. 

"Так как Зась сел за стол внезапно, рабочее место ему оборудовали по ходу дела. Лукашенко поделился соком и водой с будущим Генсеком ОДКБ", - прокомментировал кадры "Пул Первого".
Источник: sputnik.by
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