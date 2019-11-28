Лукашенко помог Засю освоиться на заседании ОДКБ

Во встрече принимают участие лидеры шести стран: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также и.о. генсека представитель России Валерий Семериков. К переговорам пригласили и Зася, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".





Позже на этом канале было опубликовано видео, на котором Зась сидит за столом рядом с Лукашенко, который заботливо передвигает сок и воду поближе к Засю.













Место Зася, судя по кадрам, не было подготовлено так, как для других участников встречи – нет письменных принадлежностей и воды.





"Так как Зась сел за стол внезапно, рабочее место ему оборудовали по ходу дела. Лукашенко поделился соком и водой с будущим Генсеком ОДКБ", - прокомментировал кадры "Пул Первого".