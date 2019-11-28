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Британская королева готова отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отказаться от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего старшего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении монарха.


Собеседник газеты отмечает, что открыто об отречении говорить запрещено, однако процесс передачи полномочий якобы уже начался. Так, Елизавета II все меньше посещает официальные мероприятия, где ее замещает 71-летний Чарльз. 

По сведениям газеты, возможное отречение королевы может случиться в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет. Подчеркивается, что муж Елизаветы II принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях именно в этом возрасте.

Елизавета II была объявлена королевой в 1952 году. В сентябре 2015 года, пробыв на троне 23 226 дней, она стала самым долгоправящим монархом Великобритании. А в 2016-м, после кончины 89-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета, Елизавета II названа самым долгоправящим живым монархом в мире.

Принц Чарльз стал прямым наследником британского трона в 1952 году, когда ему было 3 года. В 2008 году он был назван самым возрастным наследником короны за всю британскую историю — на тот момент ему было 59 лет.

Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был дядя нынешней королевы Эдуард VIII. Он отказался от трона для себя и своих потомков в 1936 году ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.
Источник: lenta.ru
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