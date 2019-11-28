Британская королева готова отречься от престола





Собеседник газеты отмечает, что открыто об отречении говорить запрещено, однако процесс передачи полномочий якобы уже начался. Так, Елизавета II все меньше посещает официальные мероприятия, где ее замещает 71-летний Чарльз.





По сведениям газеты, возможное отречение королевы может случиться в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет. Подчеркивается, что муж Елизаветы II принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях именно в этом возрасте.





Елизавета II была объявлена королевой в 1952 году. В сентябре 2015 года, пробыв на троне 23 226 дней, она стала самым долгоправящим монархом Великобритании. А в 2016-м, после кончины 89-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета, Елизавета II названа самым долгоправящим живым монархом в мире.





Принц Чарльз стал прямым наследником британского трона в 1952 году, когда ему было 3 года. В 2008 году он был назван самым возрастным наследником короны за всю британскую историю — на тот момент ему было 59 лет.





Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был дядя нынешней королевы Эдуард VIII. Он отказался от трона для себя и своих потомков в 1936 году ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.