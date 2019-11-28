Суд вынес приговор бывшему первому зампреду Браславского райисполкома





Как установило следствие, в апреле 2017 года чиновник узнал, что Браславский район был признан победителем за достижения в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических ресурсов. За это Браславскому райисполкому выделили 5750 рублей. При этом средства было запрещено тратить на вознаграждения госслужащим.





Начальник обвиняемого подписал решение, согласно которому средства были направлены на премии руководителей организаций Браславского района. Начальник предложил обвиняемому и еще одному подчиненному присвоить выделенные из бюджета средства. Для этого они должны были потребовать от премированных руководителей вернуть деньги. Истребованная сумма составила 1125 рублей.





Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован