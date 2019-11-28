Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Огонёк": Лукашенко зарабатывает ежегодно по $2 млрд и еще недоволен

Российский журнал «Огонёк» подверг критике ближайших союзников Москвы, обвинив их в иждивенческих настроениях. Больше всего досталось официальному Минску.

"Огонёк": Лукашенко зарабатывает ежегодно по $2 млрд и еще недоволен
Иллюстрация Васи Ложкина
"Россия перманентно идет на уступки союзникам, которые ведут себя так, как будто содержимое российских недр принадлежит им. А стоит им возразить, как начинаются обиды. Они убеждены, что Россия обязана их дотировать.

Если спросить, с какой стати, то приведут в пример США, которые субсидируют Израиль. Но так Израиль уже более полувека воюет за свои и американские интересы на Ближнем Востоке!

Российские сателлиты пока не продемонстрировали желания не то чтобы воевать, но даже поддержать Москву дипломатически. Лукашенко, например, так официально и не признал Крым в составе России или независимость Южной Осетии и Абхазии.

Соединенные Штаты, кстати, вообще не имеют привычки давать деньги союзникам. Россия — щедрая душа: в ту же Беларусь за 20 лет были вкачены 126 млрд долларов, но вместо российского бизнеса там сегодня процветает китайский. РБ — самая освоенная китайцами европейская республика бывшего СССР.

Лукашенко зарабатывает ежегодно по 1,5–2 млрд долларов на перепродаже российского газа и недоволен: газ ему поставляют по цене Калининграда (130 долларов за тысячу кубометров), а не Смоленска (50 долларов).

И это при том, что своим предприятиям он его перепродает по 270 долларов, зарабатывая таким примитивным путем минимум 1,5 млрд долларов США в год", – пишет журнал.

Как отмечает в этой связи "Салідарнасць", в последний год в связи с недовольством официального Минска по поводу развития интеграции российские СМИ регулярно критикуют белорусские власти, обвиняя их в иждивенческих настроениях.

При этом в участившихся контактах Александра Лукашенко с западными странами видят чуть ли не заговор или, по крайней мере, постепенный разворот Беларуси на Запад. 

Иными словами российские СМИ теперь критикуют Минск и за то, что он многое требует за статус ближайшего "союзника", и за то, что пытается наладить отношения с ЕС и США.

Пару недель назад Лукашенко даже не сдержался и заявил: Не надо вякать российским СМИ, что белорусы — гиря на ногах.

Напомним, на 8 декабря властями Беларуси и России запланировано подписание программы по углублению интеграции. Но чем ближе дата, тем больше сомнений, что главы государств смогут заключить конкретные договоренности.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru