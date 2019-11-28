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Экс-президента Боливии объявили в международный розыск

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его местонахождение на основании обвинений в несуществующих преступлениях, передает РИА Новости.



"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.

По словам экс-президента, "синий формуляр" выпущен также в отношении бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры.
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