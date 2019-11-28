- Владимир Иванович, разделяете ли вы мнение о том, что белорусской оппозиции нужно определиться с единым кандидатом, а не идти на выборы толпой?





- Я всегда выступал и выступаю за единого кандидата. Последняя президентская кампания, когда было много кандидатов – это ошибка нашей оппозиции Разбрасывание сил привело к тому, что реально никто из оппозиционных политиков не мог противостоять Александру Лукашенко. Поэтому я считаю, что на президентских выборах 2020 года должен быть единый кандидат от демократических сил.





- Кто, на ваш взгляд, сегодня может претендовать на роль единого?





- Сложный вопрос…. Не готов назвать фамилию человека, на которого я делал бы ставку. Но надо выбирать такого человека, который смог бы пойти на и президентские выборы 2025 года, если не удастся одержать победу в 2020 году.





- Сможет ли оппозиция договориться?





- Честно говоря, по этому поводу у меня очень большие сомнения… Но нужно преодолеть свои амбиции. Ради будущего страны.





- Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько считает, что «сегодня в обществе есть запрос на единого кандидата от оппозиции»…





- А не надо ориентироваться на то, поддержит общество единого кандидата или нет. Надо максимально работать на эту поддержу, делать все возможное и невозможное для этого. Причем начинать нужно уже сегодня! Подготовка к президентским выборам требует колоссальных сил и энергетических затрат. Это и структуры на местах, и люди, и финансовый резерв. Нужно устанавливать контакты, в том числе и за пределами Беларуси. Тот, кто серьезно участвовал в президентских компаниях, тот все это знает.





Плюс еще надо собрать 100 000 голосов в поддержку…





- Это тоже проблема.





- Большая проблема! Поэтому руководители партий и те, у кого есть политические амбиции, должны настраивать себя на большую работу. Работу на победу!





- На ваш взгляд, единый кандидат должен быть узнаваемой персоной?





- Желательно, конечно.





Ну а что касается победы… Трудно победить, когда у нас считают голоса в пользу только одного кандидата…





Оппозиции нужно быть готовой заранее, не должно быть спонтанных решений. Даже уличные акции должны быть продуманы. Можно провести стихийную акцию протеста в день президентских выборов, но что потом? У нас есть опыт минувших президентских кампаний: оказывается, никто не знает, что делать с людьми, которые вышли на площадь. А должен быть план, сценарий, стратегия!





- Как думаете, может ли стать единым кандидатом кто-то из женщин, уже заявивших о своем желании баллотироваться на пост президента: Анна Канопацкая, Татьяна Короткевич, Елена Анисим, Ольга Ковалькова. Возможно, после парламентской кампании Ирина Халип решит пойти в президенты…





- Думаю, нет.





Пусть они не обижаются на меня, но я очень сомневаюсь, что они соберут 100 000 голосов в свою поддержку.





Серьезная президентская кампания – это не просто заявление о том, что я хочу и я иду в президенты. Это очень сложная работа, которая требует огромных душевных и физических затрат. Нужно быть готовым к развитию любого сценария. И к провокациям, и к ушатам грязи…





- Станислав Шушкевич полагает, что в следующем году Лукашенко сохранит президентский пост - из-за специфического подсчета голосов. А у вас есть какая-то надежда на перемены?





- Если идти на выборы, то надо верить в победу, быть нацеленным на нее. Нужно думать, как эффективно противостоять власти. Но, допустим, за вас проголосовало 52 процента избирателей, а вам напишут лишь 15 процентов. Поэтому о чем говорить, если так считают голоса… Мнение Станислава Шушкевича обосновано…

Очень правильно высказался председатель партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин: нужно довести прошедшую парламентскую кампанию до конца, инициировать возбуждение уголовных дел по фактам фальсификаций, о которых говорят наблюдатели. Это нужно делать! И нужно, чтобы эти факты были публичными. Чтобы все люди еще раз увидели, как считают голоса, как им плюют в душу.





Могу, кстати, рассказать ситуацию по своему округу. Я с 2001 года не ходил на выборы. Но в списке кандидатов в депутаты появилась фамилия человека, которого я знал, и я решил его поддержать, пошел на выборы. Предварительно поинтересовался, кто из соседей как будет голосовать. Но победил кандидат, имя которого никто из тех, с кем я общался, не называл, потому что он никак не проявил себя, у нас были откровенно более сильные кандидатуры…





- Аналитики отмечают: общество пассивно, не все готовы отстаивать свой выбор…





- Да, к сожалению, некоторым все равно, что происходит. Это пресловутая пропаганда чарки-шкварки – она срабатывает. Сегодня каждый думает о себе. И это тоже нужно учитывать при подготовке к президентским выборам.





Я согласен с Лукашенко, который говорит, что в парламенте должны быть представлены депутаты всех возрастов. Но почему он не говорит о том, что в Палате представителей должны быть и люди с разными политическими взглядами, разными мнениями по поводу развития государства и общества? Ведь это очень важно!





Второе – знаменитое досрочное голосование. Это тоже показатель! Ведь во время последней парламентской кампании устроили соревнование какое-то, каждый день по телевизору говорили, сколько процентов избирателей в какой области проголосовало досрочно. Я представляю себя на месте губернатора, не дай Бог отстанешь!





Поснимали с выборов известных персон. Я сам, кстати, после президентских выборов дважды участвовал в парламентских. Даже не допускали до регистрации! Как будто я не мог собрать тысячу голосов, якобы подписи были недействительны! Я лично позвонил Лидии Ермошиной – попросил показать недействительные подписи в моих списках, нашел тех трех человек, чьи подписи были признаны недействительными. И эти люди подтвердили, что их подписи – самые настоящие. Но мне в Центризбиркоме заявили, что нашли еще пять человек, чьи подписи вызывают у них сомнения. И если такие подходы сохранятся и в 2020 году, то о каких честных и свободных выборах может идти речь? Это все нужно учитывать единому кандидату…





Из каждой президентской кампании должны быть сделаны выводы. Нужно сделать и серьезный анализ прошедшей парламентской кампании, и с учетом этого строить тактику на президентские выборы.





- Как вам кажется, с каким посылом должен идти единый кандидат к людям? Говорить, что нужно менять власть, делать акцент на экономических проблемах, предъявлять какие-то сенсационные разоблачающие документы, как это в свое время сделали вы?





- Наверное, политический лозунг должен быть понятным для всех: Беларусь должна остаться независимой и демократической.





Власть должна меняться, что нужен нормальный, а не формальный парламент.

Естественно, нужно говорить о социальных гарантиях, рабочих местах.

Должно быть несколько очень простых и понятных пунктов…





Мне кажется, серьезных и убедительных примеров у нас хватает…



