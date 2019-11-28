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Снопков сменит Рудого?

Замглавы администрации президента РБ Николай Снопков уже очень скоро сменит место работы, поскольку отправится в Китай в качестве нового посла синеокой в Поднебесной.

По крайней мере, об этом сообщает телеграм-канал «Папаратор».

Если прогноз правилен, то в Китае Снопков заменит Кирилла Рудого, чья миссия в этой стране подходит к концу.

«Рудый завершает дипломатическую миссию в КНР. Но преемственность белорусского представительства в этой стране сохраняется. На смену младореформатору едет старший товарищ Николай Геннадьевич Снопков», - сообщил телеграм-канал.

Назначение Снопкова на должность посла в Китае будет означать еще большую кредитную зависимость Беларуси от Китая. Нельзя исключать, что с помощью Снопкова власти попытаются добиться невозможного - уговорить китайских друзей на реструктуризацию кредитной задолженности Беларуси, хотя бы по ряду провальных инвестпроектов, реализованных на китайские связанные кредиты.
"Белорусский партизан"
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