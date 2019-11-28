Бывший президент Бразилии приговорен к 17 годам тюрьмы

По версии следствия, Лула да Силва мог приобрести дом и землю в Атибайе, штат Сан-Паулу, на незаконно полученные средства или получить их от частных компаний в обмен на привилегии, при этом недвижимость числится за людьми из его окружения. Сам экс-президент заявлял, что хотел купить этот дом и земельный участок, но владелец отказался от продажи.





Отмечается, что после вынесения приговора политика не арестуют, и у него будет возможность обжаловать решение суда, передает РБК.





Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003–2011 годы. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Однако, используя право на апелляцию, Лула да Силва находился на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и арестовал бывшего президента, сократив ему срок до восьми лет и десяти месяцев. Сам Лула да Силва все обвинения отвергает. 9 ноября экс-президент вышел на свободу после года и семи месяцев заключения, заявив, что намерен остаться в политике.