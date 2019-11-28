Давыдько — руководитель провластной организации "Белая Русь". В своем выступлении он стал критиковать ту часть оппозиции, которая заявляла, что использует выборы для агитации и пропаганды, передает "Еврорадио"





"И да, они сами многие говорили: "Мы идем в эту кампанию не для того, чтобы победить, выиграть, а для того, чтобы как можно больше объяснить о своих позициях, о своих целях людям". Так где вы объяснили? Про какие цели вы объяснили?! Развалить, снять? "Лукашенко, уходи!" А кто приходи? А почему уходи? Где у вас аргументы? Вот там перечисляют на одной руке, три пальца загибая — я легко аргументами разгибаю эти четыре пальца, даю им еще больше аргументов в пользу того, что, допустим, президент на своем месте. И, Слава Богу, что он у нас такой. И все — тишина, ответить не могут", — заявил Давыдько.





Также депутат заявил, что сожалеет об отсутствии достойного оппозиционного конкурента в своем округе: "К сожалению, у меня не было соперника, с которым я мог бы конструктивно подискутировать".





По одному с ним округу выдвигался председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич. Он еще до регистрации предлагал Давыдько провести дебаты. Однако комиссия не зарегистрировала Губаревича кандидатом в депутаты.