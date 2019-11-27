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Суд отказал Андрею Пауку в иске к милиции

Коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда под председательством Сергея Шитикова 26 ноября отклонила апелляционную жалобу блогера Андрея Паука на решение суда Октябрьского района, который не удовлетворил иск к местному райотделу милиции о взыскании морального вреда.

Андрей Паук. Фото с сайта baj.by

"Я чувствую себя беспомощным. Не знаю даже, что делать, как защищать себя и свою семью. Кажется, нет уже никакого выбора, кроме как стать радикалом", - сказал после результата суда Андрей Паук корреспонденту службы мониторинга ОО "БАЖ ".

Напомним, что в марте сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД провели обыск в квартире блогера, забрали компьютерную технику, видеокамеру, мобильные телефоны. Паук присматривал дома за пятилетней дочкой. Милиция задержала Андрея, заставив его покинуть малолетнюю дочь одну в квартире, по сути, в опасной ситуации.

Правоохранители задержали блогера на пять часов на том основании, что якобы с его электронного адреса в Гомельское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о минировании Октябрьского райисполкома. Однако скриншота сообщения ни милиционеры, ни следователи не показали.

Против Андрея Паука завели уголовное дело по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса - по факту сообщения о минировании райисполкома. Максимальный срок наказания по упомянутой статье - до пяти лет лишения свободы.

История с ложным минировании в связи с блогером Пауком повторилась 15 мая. На электронную почту Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о минировании здания суда в Мозыре, где в тот день должен был состояться суд над калинковичским предпринимателям и блогером Виталием Манько. Опять заподозрили Паука. Сотрудник Октябрьского РОВД Виктор Карпенок вызвал блогера в милицию, чтобы опросить его в качестве свидетеля о "минировании" суда в Мозыре.

Действия сотрудников милиции блогер Паук обжаловал районному, областному и генеральному прокурорам. Он просил также выяснить, кто использует номер его мобильного телефона в таких опасных играх. Однако внятного ответа Андрей Паук так и не получил. Тогда он обратился в суд с иском к Октябрьскому РОВД о компенсации причиненного морального вреда, который блогер оценил в 25 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд 11 октября отклонил иск блогера к райотделу милиции. Суд встал на сторону милиционеров и признал, что у должностных лиц имелись достаточные основания подозревать блогера в совершении преступления. Какие это основания и почему с ними не познакомили подозреваемого блогера, ответа не было.

Блогер не согласился с выводами суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Гомельский областной суд, но и он не нашел оснований, чтобы отменить вынесенное Октябрьским райсудом решение.

Доверенным лицом блогера Паука от ОО «БАЖ» в суде выступал юрист Леонид Судаленко.

"В спорах между гражданином и государством в наших условиях побеждает государство. У нас нет независимого суда, поэтому судьи защищают прежде всего государственные интересы. Андрея Паука в марте милиционеры задержали с применением наручников, заставили оставить в квартире без присмотра малолетнюю дочь. И суд вслед за милицией повторяет: все правильно, все законно. При этом никто не называет тех правовых оснований, которые давали возможность задерживать блоггера Паука", - отметил юрист Судаленко.

 

  
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