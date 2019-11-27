Канопацкая внесла в парламент проект закона о гарантиях бывшему президенту
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая внесла на рассмотрение в парламент законопроект о гарантиях бывшему президенту Беларуси.
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Как объясняет сама депутат, сегодня в белорусском законодательстве есть значительный пробел в вопросах преемственности и сменяемости власти. Поэтому она предлагает принять закон "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Она предлагает сохранить за экс-президентом и его семьей медобслуживание на прежнем уровне, назначить высокую пенсию членам семьи экс-президента после его смерти. Экс-президенту предлагается оставить одну из государственных резиденций, а также правительственную связь.
Канопацкая предлагает дать экс-прэзиденту гарантии неприкосновенности и избавить его от административного и уголовного преследования за действия, совершенные во время президентства, пишет euroradio.fm
18:24 27/11/2019
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