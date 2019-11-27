Александр Мошенский









Во вторник 26 ноября руководитель страны пошутил над владельцем компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», который также руководит Белорусской федерацией гребли.









«Величие спортсмена, с моей точки зрения, еще в том, когда он за руку приведет кого-то вместо себя. Катюша Карстен ушла, хоть ты Мошенского в лодку сейчас сажай, парик надевай, и пускай гребет вместо Карстен».

Семен Шапиро









В бытность губернатором Минской области Семен Шапиро регулярно был объектом для шуток со стороны руководителя страны. Причиной этого являлось его происхождение. Лукашенко назначил чиновника «смотрящим у евреев» и постоянно об этом напоминал.





Лучшей шуткой в адрес руководителя была, видимо, та, которая касалась уборочной кампании: «Шапиро в синагоге молился – только в Минской области идет дождь!»





Сбежав из Федерации хоккея всего через год после назначения туда председателем, чиновник до сих пор остается вне власти.

Анатолий Капский









На одном из совещаний, когда речь зашла о поддержке спорта, Лукашенко вспомнил о руководителе футбольного клуба из Борисова, который присутствовал в зале.





«БАТЭ вообще нужно прекратить всякую поддержку. Он и без этого может обойтись, зачем нам лезть в его дела. Он (Капский) может с завода что-то украсть, если понадобится», — пошутил руководитель страны о Капском, ушедшем в прошлом году из жизни.

Владимир Путин









Не стесняется юморить руководитель Беларуси и над президентом России. В прошлом год он заявил: «Я пошутил, что мы надоели друг другу». А еще как будто всерьез подарил ему картошку.





Но о более смелой шутке рассказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвиили – она касалась отправления перебежчика Литвиненко:





«Лукашенко имеет привычку время от времени дразнить Путина. И он сказал: «Миша, ты едешь в Лондон, надо наедаться здесь, так как в Лондоне я бы не советовал ничего есть. Особенно не советую есть суши, даже и близко не подходи. А самая безопасная пища — на тарелке у Владимира Владимировича, здесь точно не отравишься».

Николай Мартынов





Год назад на открытии после модернизации Витебского мехового комбината Лукашенко заявил, что гендиректор холдинга «Марко» может быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси».





То, что это было шуткой, подтвердило время. Весной текущего года Николай Мартынов был награжден лишь орденом Почета.

Михаил Русый

В текущем году чиновник превратился из вице-премьера в помощника президента — инспектора по Могилевской области. То, что Михаил Русый останется во власти после разноса на фермах в Шкловском районе, можно было предугадать. О довольно теплом отношении к чиновнику свидетельствуют шутки Лукашенко.





Вот одна из них. Однажды руководитель страны похвастался, что выловил сома весом 57 кг. Русый добавил: «С меня ростом». В ответ Лукашенко обратил внимание на тучность чиновника: «Ну не весом же».

Мария Василевич









До того, как «Мисс Беларусь-2018» стала депутатом Палаты представителей, она в неизвестном статусе сопровождала Лукашенко – даже в командировках.





Во время поездки в колхоз «Родина» в Белыничском районе Лукашенко решил над ней подшутить в присутствии журналистов.





«Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» (агрохолдинге) смотреться… Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать», – примерился Лукашенко.

Наталья Кочанова









Руководитель Администрации президента не могла сдержать улыбку, когда ее начальник рассказывал о своем «самом жестком решении», которое касалось новогоднего бала.





«Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну сейчас, говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать.





Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, — с военным человеком, а Румас — с симпатичной девчонкой», – рассказал Лукашенко о мучениях чиновников.

Владимир Макей





Выступая однажды в парламенте, руководитель Беларуси рассказал о трудностях в отношениях с западными странами. Чтобы объяснить доходчиво, он вспомнил о министре иностранных дел: «Этот Макей уже боится к вам ехать. Он уже вон высох — как вилочник стал, как в народе говорят».