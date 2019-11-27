Технология обмана. Как в Беларуси формируются избирательные комиссии

Центризбирком подвел итоги голосования на выборах в парламент. Выводы: никто от оппозиции в список из 110 депутатов не прошел. В Объединенной гражданской партии говорят, что удивляться нечему — достаточно знать, кому поручили подсчет голосов избирателей.





Активистам партии удалось через суд получить данные о том, из кого были сформированы участковые комиссии в одном районе Минска, а это шесть сотен человек.





TUT.BY дополнил и визуализировал эти данные, чтобы наглядно изучить: «политически разношерстные» члены комиссии при уточнении места работы оказываются коллегами. А участком зачастую руководят их боссы с работы. Но в самом ЦИК проблемы с таким формированием комиссий не видят.





Откуда получены данные?

Все началось с того, что Объединенная гражданская партия (ОГП) заявила своих кандидатов на включение в окружные и участковые избирательные комиссии. Партия была особенно заинтересована в том, чтобы следить за прозрачностью выборов в Старовиленском округе № 105 в Минске.





Там депутатом выдвигался лидер ОГП Николай Козлов. Его соперниками были судья Верховного суда, заместитель гендиректора ОАО «Минскремстрой», преподаватель БГАТУ, директор торгового общества и безработный 21-летний парень.





Но ни в саму окружную комиссию № 105, ни в один из 46 входящих в округ избирательных участков — а это полтысячи человек — не был включен ни один представитель ОГП. Партийцы ходили в Минский городской суд и суд Центрального района, чтобы обжаловать решения властей. Но им отказали. Одно из таких решений размещено на официальном сайте суда:





«Процедура выдвижения в состав избирательных комиссий соблюдена. (…) Обсуждение вопроса о преимуществе одного кандидата перед другим не входит в компетенцию суда».





Однако на одном из этих процессов, за 8 октября, ОГП удалось получить любопытные данные. А именно — где работают те, кто прошел в комиссии. И это позволило взглянуть на списки по-новому.





«Мы потребовали в суде, чтобы нам предоставили документы: кто эти люди, как попали, почему именно они, а не другие. Потому что среди наших представителей были и бывшие депутаты (по два срока), и юристы, и экономисты — мы подбирали квалифицированных людей. Все они проиграли.





Ничего не имею против тех же бортпроводников (которые попали в комиссии. — Прим. TUT.BY), но если мы смотрим на чисто профессиональные навыки, то все же преимущество было за нами. Раньше данные [о месте работы] нам не предоставляли, а тут вдруг получилось. В каждой системе есть сбой. И увиденное говорит о выборах все», — заявил TUT.BY и.о. председателя ОГП Николай Козлов.





Напомним, что официальные списки тех, кто входит в комиссии, не являются секретом. Они есть на сайтах ЦИК, исполкомов-администраций, публикуются в газетах. Но в них лишь две графы: имя и то, как был выдвинут человек в состав комиссии.





По этому показателю состав комиссий выглядит разнообразным. Кто-то попал от партии или общественного объединения, другие от трудового коллектива или профсоюза, третьи заручились поддержкой простых избирателей. Вот, например, как по способу выдвижения выглядят все 54 участка в одном районе Минска — Центральном. Это шесть с половиной сотен человек.





(Оставим за скобками то, что из всех 65 тысяч и 76 человек, кому доверили считать голоса на минувших выборах в Беларуси, лишь 34 человека — от оппозиционных партий. Таковы данные ЦИК — источник здесь и здесь).





Но в суде представители ОГП впервые получили на руки официальные бумаги, где указаны среди прочего и места работы тех, кто был включен в комиссии на территории Центрального района Минска.





С разрешения судьи были сделаны фотокопии оригинальных документов с печатями и подписями — это десятки протоколов, заявлений и выписки из постановлений, которыми оформляется выдвижение сотен людей в участковые комиссии.





После этого активист ОГП и YouTube-блогер Николай Масловский (тоже шел в депутаты, по округу № 104, но проиграл модели Марии Василевич) систематизировал данные в электронных таблицах и добавил к официальному списку имен еще и места работы членов комиссий. В итоге собраны данные по всем 54 избирательным участкам в Центральном районе.





Предприятие и должность определены точно для 530 человек из 651. По остальным 121 члену эти данные были собраны TUT.BY из открытых источников. Чтобы затем визуально представить ситуацию по всем названным участкам.





Теперь можно увидеть, как из «разношерстных» по способу выдвижения людей участки оказываются составлены из работников зачастую лишь одной организации. А руководят процессом те, кто в обычной жизни и так приходятся начальниками остальным.





Кто шел от партии, кто от профсоюза — а на участке коллеги собрались вместе

Как видно по графику выше, у членов комиссий было много способов попасть на участок. И по этому составу, который публикует ЦИК, участки выглядят разнообразными.





Но как показывает анализ данных по месту работы, члены комиссии на поверку оказались коллегами. Причем как минимум 21 из 54 участков на 100% сформированы из работников одной организации.









Кроме того, TUT.BY посмотрел, есть ли связь между занимаемой должностью на работе и тем, какая роль человеку отводится в избирательной комиссии. Достаточно сравнить уже имеющийся у нас общий список с указанием должностей в организациях со списком руководителей конкретных участков на сайте ЦИК (председатель, зампред и секретарь комиссии). Что мы и сделали.





Вышло, например, что на «школьном» участке № 508 (на 100% комиссия состоит из сотрудников СШ № 32) собралось много учителей, даже глава профкома и сторож школы. Но во главе — их непосредственный начальник, директор школы, а зампред — замдиректора учреждения.





Такая же история на участке № 476, в котором комиссия на 73% состоит из работников гимназии № 3. Там председатель комиссии — директор гимназии, а все остальные — его подчиненные, в основном обычные учителя.





Та же история — когда главой комиссии становится тот, кто остальным членам комиссии на работе приходится боссом — на «школьных» участках № 492 (директор СШ № 104) и № 494 (три замдиректора СШ № 35 стали председателем, зампредом и секретарем комиссии), на участках № 495 (директор и замдиректора СШ № 37), № 490 (замдиректора СШ № 95), № 503 (директор СШ № 180).





На «медицинском» участке № 502 (где 100% комиссии — сотрудники 4-й поликлиники) во главе комиссии не медсестра или стоматолог, а непосредственно их начальство: главврач и его заместитель. Хотя абсолютно все члены выдвинуты разными способами: кто от «Белой Руси», кто от профсоюза, а многие от партий — и без единого повтора!





Такая же ситуация на участках № 510, 512 и 513, где большинство членов комиссий — работники РНПЦ психического здоровья. На всех трех председателями стали самые высокие по должности — заместители директора центра.





Участковой комиссией на 100% из работников «Минскремстроя» № 491 руководил замгендиректора, то же на участке № 500, где комиссия на 92% состояла из сотрудников «Белэнергостроя».









Если продолжить сравнение, то такая же тенденция на «атлантовском» участке № 461, где среди всех остальных руководство комиссией поручили начальникам управления и бюро. На «хлебпромовском» участке № 469 — главному инженеру, а на еще одном, № 496 — директору хлебозавода.





В «обойной» комиссии на участке № 470 руководил процессом сам директор фабрики, а на участке «Милавицы» № 497 — гендиректор предприятия. На участке № 507, где все разные выдвиженцы оказались сотрудниками одной «Минск-Арены», руководил ходом избирательного процесса замгендиректора — он был председателем комиссии.





Из всех сотрудников универсама «Центральный» на участке № 472 самым высоким по должности на работе был замдиректора — он же оказался и главой комиссии. То же самое на «профсоюзном» участке № 473, главой комиссии стал старший среди других по должности — зампред одного из профсоюзов.





На участке № 474 все тоже вошли в состав избирательной комиссии разными способами. Но на 100% оказались работниками «Белавии», и во главу комиссии попал не бухгалтер, экономист, кто-нибудь из бортпроводников или юрисконсульт (были членами комиссии), но три начальника — службы, участка и инспекции.





Такая же картина на участке № 475, где все члены комиссии на 100% «Мінскай спадчыны», хотя выдвигались отдельно друг от друга, кто от партии, кто от коллектива и так далее. Руководство участком поручили опять боссам — замдиректора предприятия, начальнику отдела и ведущему экономисту.





На 100% по составу «Белгеодезии» участке № 483 главой комиссии был замдиректора предприятия (и он главный по должности), на 82% по составу из работников Дворца детей и молодежи участке № 484 самая высокая должность у замдиректора — она же руководила участковой комиссией, а председателем на участке № 509 (все 100% членов комиссии из сотрудников центра образования «Контакт») была директор учреждения.





Вот еще кратко об участках, где руководство избирательными комиссиями поручили самому старшему по должности. Участок № 478 — заместитель гендиректора «Минского городского жилищного хозяйства», № 479 — директор центра соцобслуживания района, № 480 — директор районного ЖЭУ № 4, участок № 481 из всех работников «Стройтреста № 4» возглавил главный энергетик.





На остальных участках принцип со старшим по «званию» такой же. Где не директор лично, там начальник отдела или службы. Исключений только пару штук. Например, на участке № 482 (на 80% состоит из сотрудников спецшколы № 188) председателем и секретарем комиссии стали учителя. Хотя среди членов был и заместитель директора школы.





Лидия Ермошина: Это абсолютно законно

В ОГП считают, что полученные данные показывают, каковы на самом деле масштабы подготовки к выборам. И называют это не иначе как «фальсификацией».





«Выглядит так, будто сначала сформировали списки комиссий, затем людей разбросали по партиям и так далее — а те дисциплинированно выдвинулись в избирательные комиссии, — комментирует Николай Козлов полученные через суд данные. — Работает не только вертикаль, как видно, она задействует партии, социальные организации, фонды и так далее.





В комиссиях сидят одни и те же люди, если сравнить с прошлыми выборами. Имена совпадают как минимум на 65% (ОГП сравнила с комиссиями в 2018 году. — Прим. TUT.BY). Как проходит процедура отбора в комиссии? Приходят зрители, собираются наблюдатели из СНГ, ОБСЕ — и выходит женщина читать: „Иванов, характеризуется…“, и так целый день.





В разном порядке идут протоколы [выдвиженцев] от разных партий, организаций, фондов. А люди безошибочно голосуют так, что потом весь коллектив попадает на один участок в одну комиссию. С таким попаданием в казино бы играть!..»





Отметим, что за пару дней до основного дня голосования — когда ОГП огласила первые результаты своего анализа, — журналисты обратились с вопросом к главе ЦИК Лидии Ермошиной.





А именно: как она оценивает тот факт, что некоторые участки оказываются полностью сформированы из работников одного коллектива, а глава комиссии — их начальник с работы? Можно ли в таком случае говорить о независимости комиссий?





«Они выполняют общественные обязанности, — ответила глава Центризбиркома. — Председатель комиссии не является кандидатом и не участвует в выборах. Зависимость (а она запрещена законом) — это когда председатель комиссии находится в непосредственном подчинении у кандидата в депутаты».





По ее словам, также недопустимо, чтобы кандидат в депутаты и член комиссии (или председатель) был одним и тем же человеком.





«Что касается формирования участковых комиссий из разных членов одного трудового коллектива, но которые выдвинуты самыми различными способами — от граждан, общественных объединений, трудового коллектива, различных структур — это абсолютно законно, — подчеркнула Ермошина. — И говорить о какой-то зависимости невозможно.





Тут нет коррупционных составляющих и не может быть. Они (члены комиссий. — Прим. TUT.BY) не связаны никакими экономическими интересами, проводя выборы, и не связаны ничем с кандидатами в депутаты».