Первую леди США освистали на молодежном саммите

Продолжалось это в течение всего её 5-минутного выступления.





Речь Мелании Трамп была посвящена проблеме в сфере здравоохранения, в том числе и смертельным последствиям злоупотребления наркотиками.





Однако аудитория негативно восприняла появление на мероприятии первой леди. Такого с ней еще не случалось, отмечает theguardian.com.







