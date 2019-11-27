



Журналист местного издания E1.RU Олег Манваров, работавший на месте происшествия, считает, что нападение на здание посольства не связано с политикой.





«Мое мнение – вряд ли это связано с политической акцией. Стекло разбили не до конца, рядом лежала урна, в ней были бутылки от алкоголя. Полагаю, что кто-нибудь из загулявших горожан, который был чем-то недоволен, проходил мимо и разбил окно», – отметил он в комментарии belsat.eu





При этом он признает, что нападение на отделение иностранного посольства в Екатеринбурге – дело исключительное. «На моей памяти инцидентов с посольствами не было», – добавил журналист.





Известно, что на месте происшествия работали работники уголовного розыска, но до сих пор о возбуждении уголовного дела не сообщалось. Представитель белорусского посольства в комментарии E1.RU вообще отметил, что в инциденте «криминала, предположительно, нет».





Правоохранительные органы Екатеринбурга происшествие не комментируют. В течение 25-26 ноября ГУ МВД РФ по Свердловской области не публиковало пресс-релиза по случаю нападения на отделение посольства и даже не отметило этот инцидент в своих сводках в социальных сетях.





Ни одна российская политическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение на отделение белорусского посольства.





Однако, заметим, что на ряде шовинистических российских ресурсов, сообщая о нападении на отделение посольства Беларуси, вспомнили последние критические высказывания Лукашенко относительно РФ. В частности, его риторический вопрос: зачем Беларуси нужен такой союз с Россией?





При этом часть комментаторов на таких сайтах одобряют нападение – мол, надо поставить белорусов на место.