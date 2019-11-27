Выборы закончились - начинаются суды

Ее обвиняют в нарушении части 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Рассмотрение дела начнется в 9-15.





Наиболее вероятно, что протокол правонарушения составлен из-за второй "Встречи свободных людей", которая прошла на площади Свободы в Минске 16 ноября в рамках предвыборного пикета. Активистку вызывали в РУВД на 20 ноября, однако она решила не идти.





Протокол правонарушения за участие в этой акции также был составлен на одного из лидеров создаваемой партии БХД Павла Северинца. Об этом политик сообщил в социальных сетях 21 ноября: "В Центральном РУВД составили протокол за 16 ноября. Далее - «суд».





27 ноября Северинцу стало известно, что его будут также судить пятого декабря в 9:15 в суде Центрального района Минска.





Правозащитникам стало известно, что на это же время в суд вызывают Андрея Кудика.





Для составления протоколов за участие в несанкционированном массовом мероприятии в отделении милиции вызывались и другие активисты. В частности, повестку получили активисты "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков, Андрей Войнич и оршанский блогер и бывший кандидат в депутаты Дмитрий Козлов (Серый кот).





Козлов получил повестку на 20 ноября 22-го, то есть через два дня после назначенной милицией даты. Еще через пару дней он получил по почте протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП за участие в акции-шествии 16 ноября.