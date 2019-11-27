Почему Запад не откажет в визах членам избиркомов

Глава Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игорь Борисов обратился к главам МИД Швеции и Финляндии с просьбой по возможности не открывать визы членам избиркомов.





По его словам, он не призывает к визовым санкциям, но отказ по формальным причинам может стать симметричным ответом за действия на избирательных участках.





— У меня есть большие сомнения, что данная инициатива будет реализована, — заявил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — Сегодня мы наблюдаем совершенно иное отношение Запада, Европейского Союза к Беларуси. Идет процесс нормализации взаимоотношений, и вряд ли на него как-то повлияют итоги выборов. Механизм запущен, он имеет силу инерции и остановить его будет тяжело.





По словам эксперта, принято политическое решение разморозить отношения с белорусским политическим режимом и работать именно с ним:





— Такое решение принято по многим причинам. В первую очередь, геополитика. Запад считает необходимым поддержать позицию официального Минска, который дистанцировался от России в ее конфликте с Западом и Украиной. Нужно поддержать Беларусь ввиду угрозы утраты ее суверенитета.





Исходя из вышеперечисленного Запад решил поменять тактику в отношении Беларуси, учитывая тот факт, что прежние санкции не улучшили ситуацию с правами человека в нашей стране.





— Решено идти другим путем: ангажировать белорусский режим в европейские процессы. И понятно, что на этом фоне предложение Игоря Борисова не вписывается в новую концепцию, которую реализует сегодня ЕС.





По мнению политолога, возврат к санкциям в отношения белорусских властей возможен лишь в случае эскалации репрессий внутри страны: появления новых политзаключенных, жестких задержаний и избиений демонстрантов — того, что мы наблюдали в декабре 2010-го.