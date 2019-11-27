Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания состоялись 17 ноября. Газета «Белорусы и рынок» составила топ-10 новых депутатов с самыми высокими и самыми низкими доходами за прошлый год. Были рассмотрены доходы 64 депутатов из 110, указанные на сайте vybary2019.by или найденные при мониторинге СМИ.





Наиболее высокие заработки отмечены у переизбранных депутатов и представителей министерств, самые низкие – у тех, кто перешел в депутаты из сферы образования. Зарплат ниже средних по стране у новых представителей парламента не нашлось.





Топ-10 депутатов с самым высоким доходом





1. Самую большую сумму, 200,1 тыс. рублей, задекларировал председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Андрей Струневский. Правда, почти 138 тыс. рублей им было получено от продажи квартиры. Тем не менее заявленный доход этого депутата в 17,4 раза превышает годовой заработок белоруса, получавшего среднюю зарплату по стране. В 2018 году она составила 958,1 рубля в месяц, или 11,5 тыс. рублей в год.





2. Марина Ленчевская – начальник секретариата председателя правления отрытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» – в прошлом году заработала 120,4 тыс. рублей, что в 10,5 раза больше среднегодового по стране.





3. Бывший посол Беларуси в Турции, бывший пресс-секретарь МИД Андрей Савиных задекларировал около 112,5 тыс. рублей (8,5 тыс. рублей и 46 тыс. евро). До избрания в парламент – старший советник управления Европы главного управления Европы и Северной Америки МИД.





4. Доходы руководителя общественного объединения «Белая Русь» Геннадия Давыдько за прошлый год составили 83 тыс. рублей. В начале прошлого года депутат еще занимал пост главы Белтелерадиокомпании, затем вел передачу «Клуб редакторов» на БТ.





5. Александр Гранковский – заместитель генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – технический директор. Его доход – 72,9 тыс. рублей.





6. В число самых состоятельных депутатов попал и председатель Палаты представителей шестого созыва Владимир Андрейченко. В качестве спикера он уже провел в нижней палате три срока. За свою работу в прошлом году он получил 72,1 тыс. рублей.





7. Директор ОАО «Витебский универмаг» Светлана Горваль задекларировала 66,4 тыс. рублей.





8. Вновь прошедший в парламент депутат Палаты представителей шестого созыва Игорь Марзалюк заработал 63,9 тыс. рублей. За прошлый парламентский срок Игорь Марзалюк успел стать одним из самых узнаваемых депутатов, а в начале ноября даже выложил в сети собственный клип на песню «Мой путь – мой выбор».





9. Чуть меньший доход задекларировал заместитель начальника консультативного отдела Министерства обороны Игорь Лавриенко – около 63,3 тыс. рублей (27,8 тыс. рублей и 17,5 тыс. евро).





10. Завершает топ самых состоятельных депутатов Людмила Макарина-Кибак с годовым доходом в 60,2 тыс. рублей Такой доход ей обеспечило депутатское кресло в Палате представителей шестого созыва.





В следующем списке – депутаты с самыми низкими доходами за прошлый год, но все равно превышающими средний заработок в стране.





Топ-10 депутатов с самым низким доходом





1. Так, проректор по воспитательной работе Барановичского государственного университета Павел Попко задекларировал 20,7 тыс. рублей. Это в шесть раз меньше, чем у Марины Ленчевской, но в 1,8 раза больше, чем у белоруса со средней зарплатой в прошлом году.





2. Возможно, низкий для депутатов, но довольно высокий по стране заработок у первого секретаря Гомельского областного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Игоря Завалея – 19,2 тыс. рублей. Примерно столько же получили в 2018 году работники в одной из самых прибыльных в Беларуси сфер деятельности – финансах и страховании.





3. Александр Левчук подал в предвыборную комиссию сведения о 18,6 тыс. рублей дохода, который принесла работа главного ветеринарного врача открытого акционерного общества «Оранчицкая птицефабрика».





4. Заместитель декана юридического факультета УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» Андрей Злотников заработал в прошлом году около 19,2 тыс. рублей (18,1 тыс. рублей и 198 евро).





5. Меньше оказался доход еще одного депутата – выходца из сферы образования Веры Широкой. Должность директора Бобруйского художественного колледжа им. А. Е. Ларина принесла ей 18,3 тыс. рублей.





6. Председатель Кривосельского сельского исполнительного комитета Ирина Супранович подала сведения о доходах в 17,6 тыс. рублей.





7. Ближе к средней зарплате по стране заработок заместителя директора по учебной работе гимназии № 2 г. Бреста Марины Васько – 17,4 тыс. рублей.





8. Начальник отдела образования Могилевского районного исполнительного комитета Наталья Тарасенко за прошлый год получила 16,8 тыс. рублей.





9. «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич тоже попала в список депутатов, получивших наименьший доход – 15,1 тыс. рублей. Впрочем, для молодого специалиста в Беларуси это тоже неплохо. Однако должность она занимала с впечатляющим названием – редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании.





10. Заместитель директора по учебно-производственной работе филиала БНТУ «Жодинский государственный политехнический колледж» Валерий Стрельченок заработал в прошлом году чуть меньше Марии Василевич – 15 тыс. рублей.





Близкой к самым низким оказалась годовая зарплата еще одной известной персоны и новоизбранного депутата Лилии Ананич (21,6 тыс. рублей). В прошлом году она занимала пост председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин». Раннее Лилия Ананич была министром информации. В этой должности она запомнилась как чиновник, считающий региональные СМИ точками роста медиасферы Беларуси.



