Александр Лукашенко на избирательном участке 17 ноября. Фото: VASILY FEDOSENKO / Reuters / Forum





Сергей Петрухин, т Белсат. Совместное видеообращение опубликовал на своей странице в Facebook блогер пише т Белсат.





«Я против выдвижения кандидатуры Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Насколько мне известно, это мнение разделяют все мои родственники, близкие мне люди. И у меня такое ощущение, что если бы мой кот мог разговаривать, он бы высказался против», – заявила одна из участниц обращения Татьяна Игнатьева.





Всего в записи видеообращения поучаствовали более десятка человек, в том числе сам Сергей Петрухин и его коллега Александр Кабанов.





«Дорогой Александр Григорьевич Лукашенко, я против того, чтобы вы балотировались в президенты», – заявил один из авторов обращения Алексей Устьянцев.





17 ноября после голосования на избирательном участке Александр Лукашенко рассказал и о личных планах. Глава государства заявил, что планирует идти на шестой президентский срок в 2020 году, а также упомянул о седьмом – в 2025 году.











