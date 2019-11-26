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«Даже мой кот против». Белорусы высказываются против нового срока Лукашенко

Граждане Беларуси решили ответить на слова Александра Лукашенко о том, что именно от них зависит выдвигать ли ему собственную кандидатуру на президентских выборах 2020 года.

Александр Лукашенко на избирательном участке 17 ноября. Фото: VASILY FEDOSENKO / Reuters / Forum

Совместное видеообращение опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Петрухин, пишет Белсат.

«Я против выдвижения кандидатуры Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Насколько мне известно, это мнение разделяют все мои родственники, близкие мне люди. И у меня такое ощущение, что если бы мой кот мог разговаривать, он бы высказался против», – заявила одна из участниц обращения Татьяна Игнатьева.

Всего в записи видеообращения поучаствовали более десятка человек, в том числе сам Сергей Петрухин и его коллега Александр Кабанов.

«Дорогой Александр Григорьевич Лукашенко, я против того, чтобы вы балотировались в президенты», – заявил один из авторов обращения Алексей Устьянцев.

17 ноября после голосования на избирательном участке Александр Лукашенко рассказал и о личных планах. Глава государства заявил, что планирует идти на шестой президентский срок в 2020 году, а также упомянул о седьмом – в 2025 году.
МГ/ИР belsat.eu
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