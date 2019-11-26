Истребители над Вашингтоном, Белый дом и Капитолий заблокированы - неопознанный лайнер нарушил воздушное пространство..





"Сообщается о нарушении воздушного пространства в Вашингтоне, Округ Колумбия, и боевые самолеты принимают срочные меры", - передает телеканал NBC News.





Территории Белого дома и Капитолия были немедленно перекрыты. Проведена частичная эвакуация персонала и посетителей.





Утром во вторник, 26 ноября, около 8:50 утра (16:50 мск) неопознанный самолет вошел в воздушное пространство над Вашингтоном, округ Колумбия, не отвечая на вызовы диспетчеров и не подавая никаких сигналов.





С авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд незамедлительно были подняты истребители, которые пошли на перехват неопознанному лайнеру.





Секретная служба объявила территорию Белого дома закрытой. Аналогичные меры были предприняты и в Капитолии.





Чрезвычайная ситуация была отменена в 09:17 по местному времени (17:17 мск).





Хотя статус "несанкционированного маршрута" воздушного судна по-прежнему неясен, этот объект уже "не считается враждебным", сообщается в Twitter Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).





Созвано экстренное совещание командования. Истребители все еще находятся в воздухе.

Все телеканалы США прервали вещание и начали прямую трансляцию из Вашингтона. Но, судя по картинке, обстановка спокойная. Блокировка территории Белого дома снята. Примерно в 18:00 по московскому времени снайперы покинули крышу Белого дома.



