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Неопознанный авиалайнер нарушил воздушное пространство над Вашингтоном

В следствии чего в воздух были подняты истребители ВВС США.

Истребители над Вашингтоном, Белый дом и Капитолий заблокированы - неопознанный лайнер нарушил воздушное пространство..

"Сообщается о нарушении воздушного пространства в Вашингтоне, Округ Колумбия, и боевые самолеты принимают срочные меры", - передает телеканал NBC News.

Территории Белого дома и Капитолия были немедленно перекрыты. Проведена частичная эвакуация персонала и посетителей.

Утром во вторник, 26 ноября, около 8:50 утра (16:50 мск) неопознанный самолет вошел в воздушное пространство над Вашингтоном, округ Колумбия, не отвечая на вызовы диспетчеров и не подавая никаких сигналов.

С авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд незамедлительно были подняты истребители, которые пошли на перехват неопознанному лайнеру.

Секретная служба объявила территорию Белого дома закрытой. Аналогичные меры были предприняты и в Капитолии.

Чрезвычайная ситуация была отменена в 09:17 по местному времени (17:17 мск).

Хотя статус "несанкционированного маршрута" воздушного судна по-прежнему неясен, этот объект уже "не считается враждебным", сообщается в Twitter Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Созвано экстренное совещание командования. Истребители все еще находятся в воздухе.
Все телеканалы США прервали вещание и начали прямую трансляцию из Вашингтона. Но, судя по картинке, обстановка спокойная. Блокировка территории Белого дома снята. Примерно в 18:00 по московскому времени снайперы покинули крышу Белого дома.
newsru.com
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