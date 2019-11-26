"Углубленная интеграция" и советско-финская война

Другими словами, было сказано, что Запад совершенно не беспокоит вопрос сохранности суверенитета. И безусловно, это выбор Беларуси, но…



История





Так получилось, что визит министра иностранных дел Пекка Хаависто в Беларусь, совпал с тем, что 80 лет назад в эти же дни произошел Майнильский инцидент, ставший поводом для начала “Зимней войны” (советско-финская) 30 ноября 1939 года. Тогда финны отказались пойти на своего рода “углубленную интеграцию” с СССР.





Финны, и европейские политики в целом, должны были понимать, что нет никакой объективно прозрачной и демократической процедуры “интеграционного процесса”. Это навязанный, силовой вариант принуждения к интеграции.





В 1939 году финнов принуждали к территориальным изменениям и даже навязывали военные базы. Тогда, на международной арене Финляндия также осталась одна без политической поддержки, хотя и были добровольцы и техпомощь.





И как бонус, СССР исключили из Лиги Наций. Однако, в целом, Финляндия оставалась один на один с советским монстром.





Поэтому имея собственный драматический опыт, стоило, по крайней мере, промолчать по поводу “выбора” Беларуси.





Логика





С 1996 года Запад не признает результатов выборов в Беларуси, ни президентских, ни парламентских. Соответственно с точки зрения международного права, беларуская власть нелегитимна. Последняя “кампания” это еще раз доказала.





Соответственно, решения, которые принимает беларуская власть в вопросе “интеграции” и т.д. никак не являются “выбором народа, выбором Беларуси”. Если только европейские политики тем самым декларируют, что признают полную и неоспоримую законность и легитимность авторитарной власти в Беларуси.





Однако говорить о том, что “углубленная интеграция” – это выбор Беларуси, означает оскорблять беларуский народ.





Подобные декларации показывают, что Запад не беспокоит судьба нашей страны. Они предпочитают стабильную диктатуру демократии и правам человека, и соответственно, “стабильную углубленную интеграцию” независимости страны.