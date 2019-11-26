Литва не поддержала идею трехсторонней встречи по БелАЭС
Литва не намерена участвовать в трехсторонней экспертной встрече по БелАЭС, которую вчера предложил провести министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаавиство.
Об этом в эфире Žinių radijas заявила советник президента страны Аста Скайсгирите, передает Delfi.
Она заявила, что подобные консультации могут проводиться на уровне Евросоюза, а не в двух- или трехстороннем формате.
«Это проблема всего ЕС, проблема региона и ЕС, мы хотели бы, чтобы все регуляторные органы ЕС были вовлечены в ее решение», — сказала она.
Советник президента Литвы также отметила, что БелАЭС не является двусторонним делом Беларуси и Литвы или Беларуси и Финляндии.
Надо отметить, что в Финляндии ведется подготовка к строительству АЭС по тому же российскому проекту, что положен в основу станции в Островце.
В недавнем докладе НАТО он также рассматривается в качестве гибридной угрозы со стороны России.
Источник: reform.by
16:27 26/11/2019
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