В оппозиции рассказали о своих "коттеджах в дроздах"

“Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?”





Так Лукашенко ответил на недоумение министров иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто про отсутствие представителей оппозиции в белорусском парламенте.





“Вы так думаете. А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии. – Прим.) начали говорить: “Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом ни одного”. Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?” – сокрушался Лукашенко.





«Белорусский партизан» попросил оппозиционных лидеров прокомментировать выпад Лукашенко.





Игорь Борисов, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада):





- Вопрос нужно повернуть на 360 градусов: сколько белорусских чиновников за деньги Евросоюза, за деньги Москвы, за деньги белорусских налогоплательщиков построили себе коттеджи? И за чей счет существуют Дрозды?





Вот о чем нужно говорить. Ни один сельский домик, который записан на того или другого оппозиционера, не идет ни в какое сравнение с дворцами, которыми владеют чиновники.





На мне записано полквартиры трехкомнатной в Минске, другая часть квартиры мне не принадлежит.





Григорий Костусев, председатель Партии БНФ:





- Мой коттедж находится в Дроздах №1, я соседствую с Александром Лукашенко (смеется).





Декларации о моей недвижимости, о моей прибыли проверяли силовые структуры каждую избирательную кампанию, причем не только мою, но и всей моей семьи.





Мою «коррупционную» прибыль два месяца проверяли в 2001 году во время моего увольнения – пытались найти хотя бы рубль, чтобы меня посадить. В 2004 году, когда я занимался бизнесом, на меня уже собрали досье, чтобы отправить меня в места не столь отдаленные; слава Богу, я вовремя заметил, что мою подпись подделали – и снова остался на свободе.





Добавить что-то к информации, которой владеют белорусские спецслужбы, мне нечего.





Пусть бы Александр Лукашенко ответил: за какие деньги он и его сыновья активно строятся в Шклове?





Лукашенко снова обвинил оппозицию в том, что она берет деньги на Западе. Сейчас во многих районных и областных исполкомах созданы группы, которые очень активно работают с западными фондами по привлечению в Беларусь грантов.





Что происходит с этими деньгами?





Группа получила грант. Работы по гранту включаются в районный (областной) бюджет. Благоустраивается территория за счет бюджета, но проведенная работа включается в отчет по гранту, а деньги, полученные по гранту, дербанятся между чиновниками.





Чиновничья активность на этом направлении возрастает с каждым годом. Я неоднократно рассказывал европейцам про сложившуюся практику, но они очень долго запрягают.





- Почему Лукашенко снова наехал на оппозицию?





- ОБСЕ очень жестко не признала прошедшую избирательную кампанию. Мы (и политики, и журналисты, и аналитики) до конца еще не осознали важность сделанного жесткого заявления о непризнании выборов.





Страна находится в ожидании подписания очередных интеграционных соглашений между Беларусью и Российской Федерацией. По международным нормам, для признания документа легитимным необходимо, чтобы Палата представителей утвердила его.





Непризнание результатов избирательной кампании, непризнание Палаты представителей 7 созыва ведет к тому, что нелегитимный парламент, подписав этот документ, не придаст легитимности самому документу в мире.





Для нас это – упредительный шаг от инкорпорации Беларуси в состав Российской Федерации, непризнания инкорпорации во всем мире.





Российская Федерация пока не очень активно обсуждает заключение ОБСЕ. Этот документ и для Российской Федерации, и для Лукашенко как пророссийского руководителя словно горчица под хвост коту.





В этом плане и кандидатов, и наблюдателей, и всех честных людей Беларуси, в том числе и оппозиционеров, - главное достижение прошедшей электоральной кампании.





Мы в Беларуси поставили преграду перед признанием мировым сообществом инкорпорации Беларуси в состав России, - считает Григорий Костусев.