"Это будет последнее слово на его дожности" Каких изменений в Конституции нам ждать?
Попыткой дворцового переворота назовут любую попытку номенклатуры обратить внимание на недостатки в политике президента. Наказание будет соответствующим.
Рисковать никто не хочет, поэтому никто не подает голоса против даже в самых спорных решениях, передает Белсат.
Сегодня нет желающих критиковать руководство страны в высоких властных коридорах, уверен бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб.
В «Размове» Светланы Калинкиной гость рассказывает о том, как в 1996 году были внесены изменения в Конституцию и почему сегодняшние проекты изменений в главный документ страны вряд ли принесут что-то позитивное.
При этом, по словам Мечислава Гриба, некоторые подробности о том, что Конституцию изменят, уже известны. Подробности - в видеосюжете
14:39 26/11/2019
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