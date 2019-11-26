Рисковать никто не хочет, поэтому никто не подает голоса против даже в самых спорных решениях, передает Белсат.





Сегодня нет желающих критиковать руководство страны в высоких властных коридорах, уверен бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб.





В «Размове» Светланы Калинкиной гость рассказывает о том, как в 1996 году были внесены изменения в Конституцию и почему сегодняшние проекты изменений в главный документ страны вряд ли принесут что-то позитивное.





При этом, по словам Мечислава Гриба, некоторые подробности о том, что Конституцию изменят, уже известны. Подробности - в видеосюжете







