Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Это будет последнее слово на его дожности" Каких изменений в Конституции нам ждать?

Попыткой дворцового переворота назовут любую попытку номенклатуры обратить внимание на недостатки в политике президента. Наказание будет соответствующим.

"Это будет последнее слово на его дожности" Каких изменений в Конституции нам ждать?
Рисковать никто не хочет, поэтому никто не подает голоса против даже в самых спорных решениях, передает Белсат.

Сегодня нет желающих критиковать руководство страны в высоких властных коридорах, уверен бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб.

В «Размове» Светланы Калинкиной гость рассказывает о том, как в 1996 году были внесены изменения в Конституцию и почему сегодняшние проекты изменений в главный документ страны вряд ли принесут что-то позитивное. 

При этом, по словам Мечислава Гриба, некоторые подробности о том, что Конституцию изменят, уже известны. Подробности - в видеосюжете
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!
Михаил Пастухов
Этот референдум нельзя забыть
Александр Волчанин
А на хрена нам такая оппозиция?
Анатолий Лебедько
А на хрена нам такой президент? ПРА НАС. Выборы...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru