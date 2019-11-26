Неделю назад при назначении Виктора Лукашенко первым вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) глава государства отметил, что еще не решил, останется ли тот на должности помощника президента по национальной безопасности.





Виктор Лукашенко занимает этот пост с 2005 года. Неужели отец заменит его другим человеком для кураторства над силовыми структурами? А, может быть, со стороны главы государства это было лишь кокетство?





Военный эксперт Александр Алесин считает, что Лукашенко говорил всерьез.





"Полагаю, мы недооцениваем значение, которое придает президент спортивному движению. Помимо спорта нет возможности для другого пиара нашей страны и его лично, нет иного доступа к зрительской аудитории в сотни миллионов и миллиарды человек.





Кроме того, через олимпийские комитеты в других государствах Лукашенко распространяет свое влияние на эти страны. Олимпийские комитеты часто придерживаются позиций, отличных от мнения властей.





Если политическое руководство настроено антилукашенковски, то олимпийское движение относится к нему, в крайнем случае, лояльно", – сказал "Белорусскому партизану" Александр Алесин.





Поэтому сильный руководитель в НОК Беларуси для главы государства необходим, считает он.





"Решусь даже сказать, что в каком-то смысле спортивное движение помогло белорусским властям выйти из внешнеполитической изоляции, продолжавшейся до недавнего времени. Так что, по крайней мере в глазах Лукашенко, этот участок столь же важен, как и тот, который пока продолжает курировать его старший сын", – полагает Александр Алесин.





Кто мог бы заменить Виктора Лукашенко на посту помощника президента по национальной безопасности?





"Надо понимать, что Виктор Лукашенко в Совете безопасности координирует действия спецподразделений, которые имеются практически во всех силовых ведомствах: КГБ, МВД, Службы безопасности президента, Госпогракомитета т.д. Они обладают высокой подготовкой даже по международным стандартам и готовы выполнить любое решение президента.





Минуя всякие промежуточные звенья, Лукашенко через помощника в лице сына напрямую руководит спецподразделениями, которые могут выступить как его личная гвардия. Учитывая, что это очень острое оружие, важный вопрос, в чьих руках оно будет", – полагает военный эксперт.





По его мнению, кандидат на место помощника президента по национальной безопасности должен быть не только абсолютно преданным Лукашенко человеком, но и персоной, которую воспримут силовики.





"Тот же Виктор Лукашенко служил в пограничном спецназе и имеет в кругах силовиков дружеские связи", – добавил Александр Алесин.

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников подтвердил "Белорусскому партизану" эту информацию.





"По крайней мере, те силовики, с которыми я общаюсь, и которые лично сталкивались с Виктором Лукашенко, отзываются о нем положительно – и по деловым, и по человеческим качествам. Он не вызывает отторжения у силового блока и достаточно четко выполняет свои функции", – рассказал Андрей Поротников.





Александр Алесин считает, что одной из кандидатур, которая могла бы заменить старшего сына главы государства на прежнем посту, мог бы быть Игорь Рачковский.





Он был начальником Виктора Лукашенко в пограничной спецназе, после возглавлял Госпогранкомитет. Два года назад Рачковский ушел с должности главы Федерации хоккея, и с тех пор о нем не слышно.





Но все же Александр Алесин склоняется к мысли, что Виктор Лукашенко будет пока совмещать два ответственных поста:





"Нужно учитывать остроту ситуации в стране – непростые переговоры с Россией и предстоящие президентские выборы. Но, возможно, у него появится дополнительный аппарат, доверенные лица, которые смогут разделить с ним ответственность".