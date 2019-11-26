Ольга Ковалькова, представитель партии Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, заявила, что Недавно, представитель партии Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, заявила, что собирается выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года . Мол, беларусы уже созрели, да и вообще: кто, если не я, сколько можно сидеть и ждать?









Татьяна Короткевич. Но женщин, которые собирались стать во главе Беларуси, было намного больше. На предыдущих выборах, в 2015 году, уже участвовала кандидат-женщина:. Но женщин, которые собирались стать во главе Беларуси, было намного больше. The Village Беларусь припомнил, кто еще хотел стать президентессой страны.





Наталья Петровна Машерова

Родилась в 1945 году





Дочь Машерова

ВЫБОРЫ: 2001





Наталья Петровна — дочь того самого Петра Мироновича Машерова, партизана, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, которого очень любили в БССР. Политик, доктор философских наук. На президентских выборах 2001 года в потенциальных кандидатах было два десятка человек, но непосредственно голосования в свою пользу дождались лишь трое из них.





Наталья Машерова тоже выдвинула свою кандидатуру, ее инициативная группа была официально зарегистрирована. Машерову называли кандидатом от власти и «проектом Кремля». Однако еще до окончания сбора подписей она сняла свою кандидатуру.





Объясняя причины своего ухода с избирательной гонки, Наталья сказала: «Я шла на выборы за ..."третий путь" развития нашей страны и как независимый кандидат стремилась создать предпосылки для выборов не по принципу противостояния, а во имя консолидации общества. Похоже, что общество к этому пока еще не готово».





А Лукашенко, комментируя ее поступок, заявил: «Что, она не понимает, что играет на руку вот этой вот отвязанной оппозиции?» Накануне президентских выборов 2006 года Наталья сказала, что не собирается играть по существующим правилам и принимать участие в разработанном властями сценарии.

#1#

Нина Григорьевна Лобанова

Библиотекарь с базой читательских билетов

ВЫБОРЫ: 2001





Нина Лобанова работала в библиотеке «Нархоза» (экономического университета) и заявила в своей инициативной группе 364 человека. Но, как оказалось, некоторые члены группы давно не живут по указанным адресам; другие сказали, что их записали в члены без и согласия; третьи заявили, что вообще не знакомы с гражданкой Лобановой. Секретарь ЦИК Николай Лозовик отметил, что список составлен из жильцов одного общежития, а председатель комиссии Лидия Ермошина предположила, что он вообще составлен на основе читательских билетов в библиотеку… Кандидатуру не зарегистрировали, а в придачу пообещали привлечь к административной ответственности.





Наталья Михайловна Старикова

Родилась в 1965 году





Санитарка с высшим экономическим

ВЫБОРЫ: 2010





Наталья Старикова выдвинула свою кандидатуру неожиданно даже для работников предприятия, где она работала. А трудилась она в гомельском санатории «Ченки» на должности санитарки (до этого была главным бухгалтером предприятия, имеет высшее экономическое образование). Свою заявку она принесла в предпоследний день подачи документов. В инициативной группе значилось всего 30 человек, хотя по правилам должно быть минимум 100. Заявку ожидаемо не приняли. Наталья рассказывала, что оказалась не готова к натиску журналистов и повышенному вниманию к себе. И вообще, мол, ей нравится действующий президент.





Жанна Николаевна Романовская

Родилась в 1967 году





Концертмейстер с песней Мулявина

ВЫБОРЫ: 2015





Жанна Романовская из Бреста заявила: «Вся моя жизнь настойчиво, целенаправленно и планомерно привела меня к решению баллотироваться в президенты», и добавила, что «принятие этого решения — идти в президенты — это свыше, мне идут знаки».





Ирина закончила музыкальное училище по классу фортепиано, в Минске работала учителем музыки и пения, но на момент вступления в борьбу за президентство была безработной. В Центризбирком она сдала всего 780 подписей (при необходимых 100 тысячах) и зарегистрирована не была. На церемонии решения она прочитала текст песни Мулявина и посоветовала посмотреть в интернете клип «Молитва», где она снялась.





Ирина Першина

Родилась в 1980 году





Потому что рыжая

ВЫБОРЫ: 2015





Ирина Першина работала специалистом по рекламе студии Royal House Imagemaker, а главой ее инициативной группы стала глава компании Мария Храмцова, которая отметилась нестандартными заявлениями. Например, что Ирина – всего лишь инструмент для достижения цели: создать полностью электронное правительство, где людей не будет, поэтому и сосредоточиваться на кандидатуре Ирины нечего. Почему же выбрали Першину? «Потому что Ирина просто исполнитель роли по договору продюсирования, она была отобрана по рыжему цвету волос». Першиной отказали в регистрации, потому что из 100 заявленных членов инициативной группы только у 39 были указаны сведения. Целиком электронного правительства нам, похоже, не видать еще долго.





Тамара Венедиктовна Бирюкова

Родилась в 1972 году





«Ты!» — «Нет, давай ты!»

ВЫБОРЫ: 2015





Тамара Бирюкова, мать четырех детей, математик, учитель начальных классов, не смогла внятно объяснить причины своего самовыдвижения: «Я хотела, чтобы мой муж пошел. Он хороший человек. Но он сказал: иди ты». В инициативной группе Бирюковой оказалось только 53 человека, поэтому Тамару не зарегистрировали.





Елена Николаевна Анисим

Родилась в 1962 году





Вот в следующий раз точно

ВЫБОРЫ: 2015, 2020





Елена Анисим, языковед и общественный деятель, председатель товарищества беларуского языка имени Франциска Скорины, заявила о своем выдвижении в августе 2014 года, более чем за год до выборов: «Что касается выдвижения, то это вопрос не столько ко мне, сколько к общественности. Если национальные силы решат выдвинуть меня как кандидата в президенты, то я готова».





Елену выдвинуло объединение «Совет беларуской интеллигенции». Анисим начала PR-кампанию, заручилась поддержкой других представителей оппозиции, но в конце июня 2015 года сняла свою кандидатуру. В 2016 году на парламентских выборах стала депутатом Палаты представителей.





В начале 2019 года заявила, что снова готова выдвигаться кандидатом в президенты на выборах 2020 года. При этом пообещала бороться до конца и не снимать своей кандидатуры, хотя победить Лукашенко она и не сможет.





Ирина Зеноновна Вешторд

Родилась в 1953 году





Могу и я, но пусть лучше другой

ВЫБОРЫ: 2015





Казалось бы, кандидат с таким отчеством в жаждущей перемен Беларуси должен обрести популярность среди оппозиции. Ирина еще в 1991 году вступила в Белорусскую социал-демократическую партию и долгие годы была партийным функционером. Еще в 2012 году, накануне внутрипартийных «праймериз», она сказала: «Праймериз покажут, выдвинет меня партия кандидатом на пост президента или нет».





Но при этом она постоянно подчеркивала, что не так уж круто стать кандидатом в президенты, куда круче будет, если оппозиция объединится и выдвинет единого кандидата: «Если с моей стороны понадобится уступка ради единства оппозиции – у меня хватит мужества сделать этот шаг. Я не ставлю на первое место себя, родимую; и я не собираюсь ради своих личных амбиций жертвовать единством оппозиции».





Как известно, с единым кандидатом на тех выборах (как и на всех остальных) у оппозиции не получилось. Сама Ирина Вешторд не выдвигалась.





Татьяна Николаевна Короткевич

Родилась в 1977 году





Первая и единственная

ВЫБОРЫ: 2015, 2020





Татьяна Короткевич, преподаватель психологии и заведующая отделением центра социальной защиты населения, стала известна обычным беларусам как представитель кампании «Говори правду».





На президентских выборах 2015 года оппозиция решила выставить «относительно единого» кандидата: партии БНФ, БСДП «Грамада», кампании «Говори правду» и «За свободу» выдвинули именно Татьяну Короткевич (правда, потом БНФ отказалась от поддержки Татьяны).





Если переиначить старый советский анекдот, то президентские выборы 2015 года Татьяна Короткевич завершила среди лидеров, а Александр Лукашенко — предпоследним. А если точнее, то Татьяна Короткевич заняла второе место и набрала 271.426 голосов (4,42%).





В 2016 году Татьяна не смогла победить на выборах в Палату представителей, а в 2019 году в выборах не участвовала. Еще осенью четыре года назад, во время президентской кампании 2015 года, Татьяна Короткевич говорила, что хочет участвовать в выборах президента 2020 года.





Правда, с тех пор о президентских амбициях Татьяны слышно не было. Татьяна Короткевич – первая и пока что единственная официально зарегистрированная женщина-кандидат в президенты Беларуси.





Ольга Евгеньевна Карач

Родилась в 1979 году





Потому что Путин нас не поддерживает

ВЫБОРЫ: 2015





Ольга Карач, руководитель центра гражданских инициатив «Наш дом», журналист и издатель из Витебска, говорила, что может пойти в президенты — опять-таки, если народ поддержит. Первые разговоры пошли еще за два с половиной года до выборов — весной 2013–го.





Среди своих плюсов называла то, что она максимально отличается от действующего президента:





«У людей есть очень серьезное разочарование в оппозиции в целом, по разным причинам. Они хотят видеть кандидата, полностью отличного от Лукашенко. Буквально по пунктам: Лукашенко уже пенсионер — значит, брать надо кого-то молодого. Лукашенко мужчина — значит, брать женщину. Лукашенко выходец из деревни — значит, нужен городской кандидат. Люди хотят стопроцентную противоположность Лукашенко».





А весной 2015–го, за полгода до выборов, «Наш дом» сообщил, что не будет участвовать в выборах. Мол, не может дать гарантий, что жизнь беларусов после ухода Лукашенко не ухудшится.





Кроме того, победить может лишь тот кандидат, которого поддержит Россия, а Путин не станет поддерживать «Наш дом», потому что моральные ценности движения противоречат интересам России.





Анна Анатольевна Канопацкая

Родилась в 1976 году





В парламент пошла, но в президенты не позвали

ВЫБОРЫ: 2020





Анна Канопацкая в 2016 году смогла стать депутатом Палаты представителей, причем в своем избирательном округе опередила даже Татьяну Короткевич. Канопацкую наряду с Еленой Анисим называли одним из всего двух оппозиционных депутатов в Парламенте. По крайней мере, Анна развернула действительно бурную деятельность.





Правда, недолго музыка играла, и на выборах 2019 года Канопацкая в следующий созыв пройти не смогла. Тем не менее, Анна не останавливает политической работы. Еще три года назад она заявляла:





«Мы с командой обсуждали такой вопрос. Если у нас получится слаженная и эффективная работа в парламенте, то до 31 августа 2019 года мы заявим о себе и на президентских выборах».





С тех пор, правда, многое изменилось, и в партии ОГП, которую представляла Анна, решили на праймериз и президентские выборы выдвинуть исполняющего обязанности главы партии Николая Козлова.





При этом в партии самой Канопацкой не только не предложили выставить свою кандидатуру, но и вообще не рассказали, что состоится заседание по такому вопросу.





Ольга Александровна Ковалькова

Родилась в 1984 году





Ужасный запах хлорки на пути к президентству

ВЫБОРЫ: 2020





О том, что одна из сопредседателей Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова может стать кандидатом на выборах–2020, заговорили еще два года назад, осенью 2018–го:





«С сегодняшним руководством ОГП Анна [Канопацкая] на ножах, и партия лучше поддержит Ольгу Ковалькову в пределах правоцентристской коалиции (в коалицию входят ОГП, БХД и Движение "За Свободу"), чем члена партии Канопацкую».





В уже упоминавшихся нами партиях БСДП «Грамада» и ОГП, а также в БХД происходят непонятные для большинства беларусов споры и распри. Возможно, результатом одного из конфликтов и стало то, что о своих президентских амбициях заявила Ковалькова.





О ней простые беларусы могли узнать разве что из недавнего предвыборного выступления по телевидению, когда Ольга (кандидат в депутаты Палаты представителей) показала воду из крана, набранную где-то во Фрунзенском районе, и напугала: «Вы почувствуете ужасный запах хлорки даже через экран».





Комментируя свое заявление о готовности стать президентом Беларуси, Ковалькова сказала:





«Если мы будем бояться репрессий и долго думать, ничего не изменится. А я не хочу еще 5 лет терпеть, я хочу перемен! И если мужчины не готовы… Я могу отвечать только за себя. Сегодня люди довольно требовательны к политикам. И многое, конечно, зависит от самого кандидата. Но женщина-президент в Беларуси может быть очень эффективной».