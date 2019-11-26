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Глав МИД Швеции и Финляндии попросили не открывать визы членам избирательных комиссий

25 ноября министры иностранных дел Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто встретились в Минске с представителями гражданского общества и политических партий.

Как сообщил в Facebook председатель Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игорь Борисов, он передал министрам списки членов участковых и окружных избирательных комиссий из Коласовского избирательного округа №106, Брестского-Восточного избирательного округа №3 и Брестского-Пограничного избирательного округа №4, где работали наблюдатели от БСДП(Г).

Политик попросил «по возможности не открывать визы в свои страны этим людям».

«Я не призывал к санкционному списку фальсификаторов, но если будут отказы по формальным причинам, то это будет симметричным ответом и сигналом тем, кто уже после фальсификаций выборов планирует шоппинги в Вильнюсе или Белостоке, а также отдых на европейских морских побережьях или туристические туры по другим европейским столицам», – заявил Борисов.

По его словам, этот список пойдет и другим дипломатам и послам, чтобы члены избирательных комиссий знали, «что за фальсификации должна быть ответственность».
МГ/ИР belsat.eu
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