Как сообщил в Facebook председатель Белорусской социал-демократической партии (Громада) Игорь Борисов, он передал министрам списки членов участковых и окружных избирательных комиссий из Коласовского избирательного округа №106, Брестского-Восточного избирательного округа №3 и Брестского-Пограничного избирательного округа №4, где работали наблюдатели от БСДП(Г).





Политик попросил «по возможности не открывать визы в свои страны этим людям».





«Я не призывал к санкционному списку фальсификаторов, но если будут отказы по формальным причинам, то это будет симметричным ответом и сигналом тем, кто уже после фальсификаций выборов планирует шоппинги в Вильнюсе или Белостоке, а также отдых на европейских морских побережьях или туристические туры по другим европейским столицам», – заявил Борисов.





По его словам, этот список пойдет и другим дипломатам и послам, чтобы члены избирательных комиссий знали, «что за фальсификации должна быть ответственность».















