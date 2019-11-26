- Елена Николаевна, известно, что Анне Канопацкой как будто предложили работу в правительстве – ее разговор с премьер-министром слышали все депутаты. Может, и вам поступали какие-то интересные предложения?





- Мне пока никто ничего не предлагал. Я, конечно, могу попробовать вернуться на свое прежнее место работы. Но меня никто и не обязан трудоустраивать, в отличие от других депутатов и от Анны Канопацкой, которая заканчивает Академию управления и таким образом попадает в кадровый резерв главы государства.





При таком раскладе ей действительно должны что-то предложить. У меня другая ситуация – я со спокойной совестью могу пойти на заслуженный отдых.





- А вы разве уже пенсионерка?





- Да. Мне уже год как была начислена пенсия. Правда, я пока отказалась ее получать. Но скоро пойду выяснять, что и как.





Так что сейчас я сама могу выбирать, где работать. Может, это будут какие-то бизнес-структуры. А может, и сама для себя создам рабочее место. Но я абсолютно не кривлю душой, когда говорю, что открыта для новых трудовых отношений.





- Мне кажется, вы не тот человек, который просто уйдет на пенсию и будет заниматься, к примеру, дачей. Вы заявляли о своих президентских амбициях. Не передумали, кстати, идти в президенты?





- Я никогда слов на ветер не бросала. Сейчас самый главный вопрос – найти финансы.





На днях встречалась с одним человеком, который в некотором смысле предложил свою помощь и поддержку. Моя президентская кампания может быть вполне реальной, это не просто пиар. У меня есть темы и направления для конкретных действий.





Я работаю, а время и обстоятельства покажут, что из этого получится. Есть команда, есть люди, но нужны финансы. Небольшая финансовая поддержка у меня есть, но речь идет о более серьезных ресурсах.





- Политолог Валерий Карбалевич прогнозирует довольно жесткий сценарий проведения президентских выборов. Вы готовы к каким-то брутальным раскладам? Многие говорят, что парламентская кампания – это лишь цветочки, репетиция…





- Даже Лидия Ермошина высказалась на эту тему: мол, никаких изменений не будет, разве что некоторые технические моменты откорректируют. Так что позиция власти вполне понятна.





Вопрос в том, есть ли у гражданского общества, политических сил понимание ситуации и желание, условно говоря, вести свою игру. Или тупо будет противостояние?





На мой взгляд, нужно переиграть власть, навязать ей свой сценарий. И на каждый ее выпад оппозиции нужно иметь свой контрприем. И, безусловно, нужно быть готовым к любому сценарию.





Все должны понимать, что оппозиция должна собрать чистые подписи на президентских выборах. И не 100 000 подписей, а минимум 130 000! 100 000 – это минимум. Потому что когда Центризбирком начнет придираться – должен быть запас.





И когда ты точно будешь знать, что подписи чистые, не фальшивые, можно будет идти и в суд, и куда угодно – как говорится, всем миром. А если сам будешь сомневаться в подлинности подписей – тогда и нет смысла их отстаивать.





Если сценарий будет уже настолько жестким и непредсказуемым, что отстоять подписи не удастся, нужно будет сниматься с выборов. И сделать это надо так, чтобы всем было понятно: это не поражение, а победа!





Нужно чувствовать политическую ситуацию. И не просто делать громкие заявления и обращаться к западным структурам. Должна быть очень сильная опора и поддержка внутри страны. Тогда что-то можно будет доказывать, отстаивать и тогда можно будет победить. Но для этого нужна консолидация общества.





Кандидатом в президенты должен стать не тот, кого можно выгодно продать и под кого можно получить финансирование. Политическое гражданское общество должно создать такой продукт, который будет максимально привлекателен как внутри страны, так и за рубежом.





В любой избирательной кампании, а тем более президентской, не должно быть противостояния. Должна быть конкуренция, но без агрессии и без уничтожения оппонентов…





- Сегодня среди демократической общественности снова популярна мысль о едином кандидате от оппозиции на президентских выборах. Что вы думаете на эту тему?





- Мысль про единого не новая, она все время звучит. Выбирали единого между Домашем и Гончариком, выбирали единого между Милинкевичем и Лебедько. Опыт выборов единого кандидата есть. К сожалению, потом эта практика ушла в небытие.





Что покажет 2020 год – увидим. Думаю, до конца этого года многое будет понятно.





Я лично хотела бы верить в то, что демократическая общественность найдет силы и возможности выйти на единого кандидата не ради того, чтобы получить под него финансирование, а чтобы общими усилиями получить победу и прийти к власти.





Но для этого каждый должен четко представлять, что он будет в этой команде делать, за что отвечать, видеть конкретные перспективы.





Я понимаю, что выбрать единого вполне возможно. Вопрос в том, все ли готовы работать на общий успех, а не на свой личный капитал?





Знаю, что не обойдется и без тех, кто будет ставить палки в колеса, перетягивать одеяло на себя, заниматься шельмованием. Но, полагаю, уже к концу года будет какая-то ясность с президентскими выборами и ситуацией с кандидатами.



