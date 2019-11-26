Выборы без вариантов: МИД ответил БДИПЧ ОБСЕ

















"Были доведены подходы белорусской стороны в отношении предварительных выводов Международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси", - рассказали в министерстве.





Как сообщалось, 25 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что критика избирательного процесса со стороны международных наблюдателей должна сочетаться с констатацией положительных сторон. "Важно, чтобы любая миссия, которая приезжает смотреть за выборами, не только критиковала негативные вещи, связанные с избирательными процессами, подведением итогов голосования, но и учитывала позитивные, положительные моменты, которые имели место быть", - сказал он.





Владимир Макей отметил, что не стал бы драматизировать оценку выборов миссией ОБСЕ. "Думаю, что наши европейские партнеры будут учитывать эту оценку в выстраивании своей политики в отношении Беларуси. Но хотел бы еще раз подчеркнуть: мы были абсолютно открыты в проведении этих выборов. Более тысячи наблюдателей, представляющих различные организации и страны, имели возможность наблюдать за этим процессом абсолютно открыто и доступно на всех участках. Кстати, не во всех странах даже Евросоюза имеются соответствующие возможности для организации международного наблюдения за выборами", - отметил глава внешнеполитического ведомства.





Он заверил, что Беларусь продолжит диалог с европейскими и американскими партнерами, в том числе по вопросам совершенствования избирательного законодательства. "Мы абсолютно открыты к диалогу, готовы к этому. Думаю, в конечном итоге мы найдем точки соприкосновения, взаимопонимания по этой тематике", - сказал Владимир Макей. По его словам, Беларусь направит в соответствующие структуры БДИПЧ ОБСЕ свои комментарии по поводу работы миссии ОБСЕ. "Будем надеяться, что они также будут учтены при подготовке заключительного доклада по итогам парламентской избирательной кампании в Беларуси", - резюмировал Владимир Макей.





Вот только как можно заявлять о диалоге, если одна из сторон упорно не желает услышать другую.