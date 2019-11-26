Выборы-2020: оппозиция от участия не отказывается

Несмотря на то, что правила проведения выборов в Беларуси менять не будут, а значит результат выборов предрешен, оппозиция от участия в президентских выборах не отказывается.

Национальный Совет оргкомитета по созданию партии БХД подтвердил свое ght;ytt решение на этот счет.

"Чтобы представить персональную альтернативу режиму, БХД считает нужным вместе с партнерами по правоцентристской коалиции провести в Беларуси широкую кампанию праймериз и определить единого кандидата во время президентской кампании -- готового как к участию, так и к бойкоту выборов (в случае усиления репрессий или нерегистрации единого кандидата оппозиции), -- говорится в заявлении, размещенном на сайте политической структуры.

Таким образом, БХД принимает участие в праймериз правоцентристов. В качестве партийного кандидата для участия в праймериз БХД выдвигает Павла Северинца.

Однако интрига в том, что активистка БХД Ольга Ковалькова на днях также заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах . Одновременно Ковалькова сообила нашему сайту, что "готова работать в команде любого адекватного единого кандидата, который будет представлять оппозицию".

