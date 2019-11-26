Дворцовые интриги: с кем вчера тайно встречался Лукашенко?
Прошедшая накануне встреча Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции Линде и Финляндии Хаависто была перенесена с 10.30 на 12 часов.
О причинах ничего не сообщалось, информирует Sputnik Беларусь.
Правда, гостям из Швеции и Финляндии не пришлось ждать - им предложили переверстать график и вначале отправиться в белорусский МИД.
А вот калининградскому губернатору, встреча с которым была запланирована на 11.15, похоже, повезло меньше - ждать пришлось долго.
Что случилось?
Немного прояснил ситуацию телеграм-канал Пул Первого:
"Ещё утром заметили во Дворце независимости президентскую переводчицу с английского. Думали, на встречу с главами МИД Финляндии и Швеции, но там синхронный перевод был. Следовательно...
У Лукашенко утром была ещё одна встреча. Не менее важная, но не публичная. Это всё, что можем рассказать".
Таким образом, единственное, что известно о визитере, он - иностранец, не владеющий русским языком.
"Белорусский партизан"
11:21 26/11/2019
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