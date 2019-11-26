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Дворцовые интриги: с кем вчера тайно встречался Лукашенко?

Прошедшая накануне встреча Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции Линде и Финляндии Хаависто была перенесена с 10.30 на 12 часов.


О причинах ничего не сообщалось, информирует Sputnik Беларусь.

Правда, гостям из Швеции и Финляндии не пришлось ждать - им предложили переверстать график и вначале отправиться в белорусский МИД.

А вот калининградскому губернатору, встреча с которым была запланирована на 11.15, похоже, повезло меньше - ждать пришлось долго.

Что случилось?

Немного прояснил ситуацию телеграм-канал Пул Первого:

"Ещё утром заметили во Дворце независимости президентскую переводчицу с английского. Думали, на встречу с главами МИД Финляндии и Швеции, но там синхронный перевод был. Следовательно...

У Лукашенко утром была ещё одна встреча. Не менее важная, но не публичная. Это всё, что можем рассказать".

Таким образом, единственное, что известно о визитере, он - иностранец, не владеющий русским языком.
"Белорусский партизан"
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