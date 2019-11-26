Дворцовые интриги: с кем вчера тайно встречался Лукашенко?

Sputnik Беларусь.

Правда, гостям из Швеции и Финляндии не пришлось ждать - им предложили переверстать график и вначале отправиться в белорусский МИД.





А вот к алининградскому губернатору, встреча с которым была запланирована на 11.15, похоже, повезло меньше - ждать пришлось долго.





Что случилось?





Немного прояснил ситуацию телеграм-канал Пул Первого:





"Ещё утром заметили во Дворце независимости президентскую переводчицу с английского. Думали, на встречу с главами МИД Финляндии и Швеции, но там синхронный перевод был. Следовательно...

У Лукашенко утром была ещё одна встреча. Не менее важная, но не публичная. Это всё, что можем рассказать".

Таким образом, единственное, что известно о визитере, он - иностранец, не владеющий русским языком.



